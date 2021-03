Andrea Legarreta manda poderoso mensaje a todas las mujeres por su día

Andrea Legarreta de 49 años de edad lanzón un poderoso mensaje por El Día de la Mujer y lo hizo con una foto muy icónica con la frase We Can Do It, con el cual deja en claro que las mujeres no quieren una guerra si no respeto en un mundo moderno.

"Mujeres! Podemos hacerlo! Porque nadie tiene la fortaleza de espíritu y corazón como nosotras! Porque pase lo que pase seguimos luchando por nuestros sueños! Porque merecemos lo que soñamos! Porque después de cada caída nos levantamos más fuertes! Porque con las piedras que nos tiran somos capaces de construir un palacio, si así nos lo proponemos!, dice el primer parrafo de la presentadora Andrea Legarreta.

Pero eso no es todo pues Andrea Legarreta quiere que su mensaje llegue a millones de personas, pues para ella el poder ser figura pública hace que su forma de pensar sea más fácil de llegar, pues desde hace años se ha encargado de ser una voz fuerte para las mujeres.

Porque si nos rompen, juntamos nuestros pedazos y nos reconstruimos a nosotras mismas, mejores y más fuertes! Podemos y merecemos luchar por nuestros derechos, por ser escuchadas y apoyadas... Somos más las mujeres de bien, las que a pesar de todo seguimos avanzando y luchando en todas las áreas de nuestra vida! Podemos ser más fuertes aún si nos unimos!, continua Andrea Legarreta con su poderoso mensaje hacia las mujeres.

Y es que Andrea Legarreta a pesar de haber tenido caídas en el pasado e incluso tropezones con otras mujeres, ella deja en claro que no es enemiga de nadie y que al contrario está para apoyar en todos los aspectos.

Andrea Legarreta motiva a las mujeres de todo el mundo/Instagram

Tras sus declaraciones cientos de fans la apoyaron, aunque los famosos haters le dieron con todo a la conductora quien tiene enemistad con algunos internautas quienes han desprestigiado a la conductora del programa Hoy desde hace años.

Apoyo total

"La única mujer que me gusta más grande que yo", "Felicidades para ti y a todas las mujeres", "@andrealegarreta Gracias Peke por tus palabras alentadoras y sabes admiro a varias mujeres y sobre todo RESPETO entre ellas estas Tú", le escriben a Andrea Legarreta.

