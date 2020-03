Andrea Legarreta marcha con sus hijas en el Día Internacional de la Mujer

Andrea Legarreta y sus hijas Mia y Nina Rubín se unieron a la marcha feminista que se llevó a cabo esta tarde en la Ciudad de México, con motivo del Día Internacional de la Mujer. La conductora del Programa Hoy portó un letrero que decía "vivas nos queremos", mientras que los letreros de sus hijas decía "chingonas" y "libre".

En una publicación en su cuenta de Instagram Andrea Legarreta comentó, "y es que si importa, si importamos, si importan las que ya no están y las que sufren violencia de cualquier tipo, está en todos nosotros la lucha por la equidad, el respeto, la justicia, los valores, por ellas, por nosotras, somo una, somos todas".

La también actriz invitó a empezar con el ejemplo desde casa, "cortemos las cadenas de la violencia y empecemos hoy una mejor sociedad partiendo por nuestras familias, gracias mujeres y hombres que se unieron hoy en paz, amor y esperanza, la emoción que calaba hasta los huesos la recordaremos por siempre y la guardaremos en la memoria del corazón".

Deseo que de verdad haya un cambio positivo, que nuestras voces que hoy se convirtieron en la voz de quienes ya no están, retumben en la conciencia de quienes influyen en que se haga justicia.

"Orgullosa de mis niñas, mis amigas y todas las mujeres que se sumaron y se hicieron una sola voz, triste por quienes no compartían la misma causa y llegaron a vandalizar y querer 'ensuciar' el motivo de una mayoría que íbamos en paz", concluyó Andrea Legarreta su mensaje.

Por su parte su hija Mia Rubín expresó en una storie de su cuenta de Instagram, "hoy por primera vez me uní a la marcha feminista y fue de las mejores decisiones que he tomado, al ver a todas unidas buscando justicia me sacó lágrimas, todas merecemos un México donde haya equidad y respeto entre todos, un México sin violencia y seguro, #NiUnaMenos".