Andrea Legarreta pide disculpas a Nath Campos por dudar de su presunta violación

Andrea Legarreta de 49 años de edad pidió disculpas en redes sociales tras una declaración que hizo en el programa Hoy relacionado con la presunta violación de la youtuber Nath Campos de 25 años de edad y es que después de haber pasado la nota en el matutino la conductora señaló que era algo raro que la chica siguiera conviviendo con el supuesto abusador el youtuber Rix.

Tras el comentario de Andrea Legarreta los internautas nacida en la Ciudad de México, los internautas se le fueron con todo a Andrea Legarreta y dentro de las ofensas que le lanzaron a la famosa le pidieron una disculpas, pues argumentaron los motivos por los cuales Nath Campos seguía conviviendo con el presunto agresor, pues en el video que lanzó en su canal lo explica detalladamente.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Hola buenas tardes quiero aprovechar este medio para ofrecer una disculpa de corazón, como mujer, como madre de dos mujeres como hija de una gran mujer y como mujer que siempre he apoyado las causas de las mujeres que siempre me he sumado a la no violencia a diferentes causas que tienen que ver con proteger y cuidar y apoyar a la mujer entonces sí sentí sin duda la necesidad de corazón de ofrecer disculpas para Nath Campos para su familia, para sus fans incluso que se han sentido incómodos, por algunos comentarios que hicimos en el programa Hoy...", dice Andrea Legarreta al comenzar su video.

Mientras Andrea Legarreta daba su disculpa en redes sociales, quiso dejar bien en claro que ella no quiso poner en duda la declaración de Nath Campos, por lo cual se sinceró en redes sociales para pedirle perdón antes de que la polémica siguiera, y es que la presentadora sí reconoció que estuvo mal lo que hizo.

Nada más les quiero decir que no era mi intención en ningún momento poner en duda su declaración yo dije 'a ver ojo esto no significa que no pueda suceder esto no significa que no sea así porque yo no estuve presente', eso también lo dije y así es yo no estuve presente me parece que es una situación terrible y no tienes que estar presente para creer o no creer...", dijo Andrea Legarreta.

Leer más: "Estaba borracha", acusa Nath Campos a Rix de abuso sexual

Por su parte los internautas, lejos de quedarse callados, siguieron apoyando a Andrea Legarreta, mientras que otros la atacaron pues después del alboroto que ocasionó les pareció muy polémico que se disculpara cuando ya había metido la pata de acuerdo con los usuarios que se le fueron con todo a la artista.

Leer más: "Con toda honestidad cuento cómo pasó", Rix insinúa mentiras de Nath Campos en supuesto abuso sexual

"No se puede pasar su vida entera o laboral metiendo la pata por su nula preparación académica, por su insignificante valor a las mujeres", "Cada quien tiene su opinión hay algunas qué gustan y otras qué no. Y eso qué Andrea pidió disculpas estuvo muy bien", le escribieron a Andrea Legarreta en redes sociales.

Otra de las personas que salió afectada ante la polémica de Nath Campos, fue el conductor Arath de la Torre, quien se acaba de integrar al programa Hoy y que para los televidentes sus comentarios sobre Nath Campos también fueron malintencionados, por lo que tuvo que pedir disculpas de inmediato al igual que su colega Andrea Legarreta realizó un video.

Hola soy Arath de la Torre y quisiera aclarar un punto que se tocó hoy en el tema de Hoy respecto a la violación de una compañera llamada Nath Campos en ningún momento estoy de acuerdo a lo que sucedió, en ningún momento estoy de apoyando a una persona que ha cometido en un delito, dijo el conductor.