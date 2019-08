Andrea Legarreta podría ingresar al programa Netas Divinas

Tras la polémica entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame, mucho se ha debatido por el maltrato que sufren las mujeres por lo que el programa Netas Divinas al parecer tiene en la mira a la titular de Hoy para que se convierta en conductora.

La presentadora se ha vuelto famosa por no quedarse callada ante los problemas que la rodean convirtiéndose en la voz de varias comunidades, quienes la están apoyando en estos momentos tan difíciles y aunque no se ha confirmado nada muchos quiere a la mujer como parte del elenco.

Recordemos que Netas Divinas es un programa transparente donde Jacky Bracamontes, Paola Rojas, y Consuelo Duval hablan sobre los problemas que enfrentan las mujeres día a día, por lo que la producción quiere a Andrea para que hable sobre sus experiencias personales.

Mientras tanto usuarios comenzaron hacer todo tipo de comentarios sobre el supuesto ingreso de Legarreta y es que aunque muchos expresaron que es una excelente idea, otros no quieren verla en el nocturno.

"Mejor que ya no vayan las demás porque no las va dejar hablar", "No quieren dejar nada y al rato van a dar al hospital por exceso de trabajo", "Fabuloso verla en ese programa Galilea estaría genial. Ambas harían un equipazo", le escribieron.

Cabe mencionar que Andrea fue elogiada por sus compañeros del espectáculo, pues no se dejó de Alfredo Adame y se le fue con todo durante el programa Hoy.

"La verdad es que ustedes saben que quedarme callada ante situaciones injustas no va conmigo, no va con la mujer que soy, no va con lo que defiendo día a día, con lo que predico día a día, con lo que trato de enseñarle a mis hijas, entonces evidentemente tengo que hablar por mí y por la violencia en contra de las mujeres”, le dijo Andrea.

