Andrea Legarreta pone en su lugar a Shanik Berman; defendió a reporteros que acosaron a Aracely Arámbula

En el programa "Hoy" durante la sección de notas del espectáculo, hablaron sobre el reciente acoso que sufrió la actriz Aracely Arámbula y uno de sus hijos, por parte de varios medios de comunicación en Los Ángeles, California. Un grupo de reportero buscaba tomar imágenes del menor de edad, hijo también del cantante Luis Miguel. Shanik Berman los defendió, provocando la molestia de Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

El abogado Guillermo Pous, representante legal de Aracely Arámbula, compartió en redes sociales el video cuando los reporteros acosaban a la actriz; asimismo mostró el momento cuando una reportera abre la puerta de la camioneta para poder grabar a su hijo.

En el matutino "Hoy", uno de los programas estelares de Televisa, Shanik Berman justificó y defendió a estos reporteros: "los periodistas nos tenemos que meter hasta la cocina".

Andrea Legarreta no estuvo de acuerdo con la periodista Shanik Berman, colaboradora del programa "Hoy". La esposa del cantante Erik Rubín (integrante de Timbiriche), dijo al respecto:

"No te pueden abrir la puerta, si tú vas con tus hijos y no quieres que los vean, has cuidado su privacidad, no. Te amo mi güera, pero no está bien, qué fregones me salieron, te abro la puerta para tomar a tus hijos, no".

Galilea Montijo apoyo a su amiga Andrea Legarreta: "no, güera, no estamos de acuerdo contigo". Asimismo pidió respeto a todos los reporteros, así como ellos lo piden.

El mismo respeto que ustedes se merecen, del otro lado también nos merecemos el mismo respeto y siempre hay una línea y con los hijos, nos volvemos unas leonas.

Por otra parte, mediante su representante legal, la actriz de telenovelas Aracely Arámbula publicó un comunicado donde expresó su sentir, ante lo que vivieron su hijo y ella el pasado fin de semana.

"La invasión a la intimidad y vida privada de las personas, bajo el absurdo argumento de libertad de expresión y acceso a la información, ha excedido límites y llegado al hostigamiento fuera de todo pudor".

Manifestó que a todo esto se ha sumado "el irrespeto hacia menores de edad que son tratados como si fueran un objeto novedoso, consecuencia de la fama de sus padres", provocándoles "inestabilidad emocional debido al acoso y causándoles un irreparable daño a la integridad".

