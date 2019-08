Andrea Legarreta, por ejemplo a sus hijas, no se quedará callada

Andrea Legarreta contó en una entrevista en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, que despertarse la mañana del pasado martes y ver la portada de la revista TVNotas, no fue nada agradable. La revista en mención publicó en su edición semanal una entrevista con Alfredo Adame donde lanzó fuertes insultos y acusaciones en contra de la conductora del Programa Hoy.

“Al amanecer y ver una portada en donde me etiquetan, en donde está mi rostro la verdad que para mí fue muy fuerte, empezando por ahí la agresión, el insulto me parece inadmisible", mencionó Andrea Legarreta.

La también actriz explicó al periodista Ciro Gómez Leyva, por qué no hacer caso omiso de estas declaraciones por parte de Alfredo Adame. "Yo he dejado pasar muchísimas, trabajo en Televisa desde que tengo ocho años de edad, tengo 48. He pasado por muchas cosas, por muchas calumnias y de pronto sí dices 'para qué darle juego' pero no es un juego, es decir, '¡ya basta!'".

¿Por qué un ser tan despreciable, misógino, mitómano, puede pasar por la vida no solo mía, sino por encima de muchísimas otras personas?

La esposa del cantante Erik Rubín resaltó que ha alzado la voz para dar un valioso ejemplo a sus hijas Mía y Nina, así como a todas las personas que la siguen. “No me voy a quedar callada porque es darle el ejemplo a mis hijas, es darle el ejemplo a personas que me siguen, a gente que me quiere y que de pronto para mí es un halago, pero a veces hasta me toma de ejemplo para sus propias vidas".

No puedo quedarme callada ante semejante insulto, no puedo quedarme callada ante la publicación de una revista que se la vive difamando y metiéndose en la vida privada de los demás.

"Este tipo miente, está mintiendo, ni siquiera tiene idea de la temporalidad", mencionó en referencia a Alfredo Adame.

En una reciente emisión del Programa Hoy, Andrea Legarreta aseguró que: "lo hago por todas esas mujeres que son violentadas día a día, ¡ya basta!, lo hago por mí, pero también lo hago por un grito, por aquellas mujeres que por actos de este tipo después terminen quitándose la vida, lo hago por ellas, porque tuvieron consecuencias peores”.

Su esposo Erik Rubín no tardó en publicar un mensaje en redes sociales: "los que tenemos la fortuna de conocerte realmente, sabemos la clase de mujer que eres, Andrea no podría ser más afortunado de que seas mi esposa y la madre de mis niñas. Te amo ❤️❤️❤️❤️ no estás sola".