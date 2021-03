Andrea Legarreta reacciona a los amoríos de Erik Rubín con Salma Hayek, Paulina Rubio y varios más

En un encuentro que Andrea Legarreta tuvo con varios medios de comunicación, fue cuestionada sobre las relaciones amorosas que su esposo Erik Rubín tuvo hace varios años, de las cuales el cantante mexicano habló con el youtuber "Escorpión dorado". Aunque varios reporteros de espectáculos trataron de sacar de contexto lo dicho por el integrante de Timbiriche, la conductora de televisión quien forma parte del programa "Hoy" de Televisa, pidió a la prensa no hacer un escándalo de todo esto.

En uno de los recientes videos del "Escorpión dorado" para su canal de YouTube, Erik Rubín contó varios detalles de las relaciones amorosas que tuvo hace ya unas décadas con Thalía, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán e incluso, confesó haber tenido una noche pasional con la actriz Salma Hayek. Andrea Legarreta manifestó que obviamente ella sabía de estos romances que tuvo el padre de sus hijas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sabemos nuestras historias, nuestros noviazgos, de todo lo que ha pasado y mucho de lo que dijo ahí también ya era de dominio público. Ya se había dicho en otros medios, ahora no vengan aquí conmigo como que muy asustados.

Leer más: ¡Por fin! Erik Rubín cuenta cómo fue el triángulo amoroso con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio

El cantante de 50 años de edad y originario de la ciudad de Puebla, contó que cuando tuvo su amorío de una sola noche con la hermosa Salma Hayek estaba "marihuano". Ante esto su esposa Andrea Legarreta mencionó que es por muchos sabido que en su época de juventud, Erik "era un desmadre, ya no se me asusten, muchachos, él era un chavo que está contando sus historias de chavo, era tremendo, eran tremendos".

Aunque los reporteros de espectáculos trataban de obtener otra reacción o palabras de la también actriz de telenovelas, manifestó: "¿ustedes conocen al 'Escorpión (dorado)'? ¿Han visto sus entrevistas? Ah pues bueno es en tono divertido, o sea él y yo son situaciones que hemos platicado, nos hemos reído juntos. Todo nos sabemos y no dijo nada absolutamente nada malo. Asimismo señaló que su esposo no dijo nada que perjudicara a nadie.

¡Ay chicos, por favor no se pongan a investigar como si qué!. Imagínate como nosotros casi 21 años de casados y que él sepa que va a poner riesgo en algo o que va a generar algo.

Leer más: La vez que Thalía y Paulina Rubio se agarraron a golpes en Timbiriche

Hubo quien le preguntó a Andrea Legarreta si Erik Rubín era machista por haber hablado de las relaciones amorosas que tuvo en el pasado. La conductora de televisión dijo no saber, pues vivimos en una sociedad en donde todos están contra todos. "No es machista, a mí las que más me han tirado son mujeres, entonces no son todas, hay gente que se enoja de lo que sí, de lo que no, de lo que callaste o de lo que piensan que pensaste".

Sobre la noche pasional que tuvo Salma Hayek, quien hoy en día es una de las grandes estrellas de Hollywood, el cantante le confesó al youtuber "Escorpión dorado", mientras daban un paseo en auto por las calles de la Ciudad de México. "Estaba en estado marihuano y me cayó un bizcochito muy famoso, que ahorita está…bueno, les voy a decir. Fue un amorío muy bonito de realmente una noche, ella ni tenía compromisos ni yo tampoco. Salma es increíble, la quiero, la adoro y nunca más la volví a ver".