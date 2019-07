Andrea Legarreta recibe bellas felicitaciones de sus hijas

Andrea Legarreta cumple este viernes 48 años de edad; con motivo de este día tan especial sus bellas hijas Mía y Nina Rubín le dedicaron unas tiernas palabras en sus respectivas cuentas de Instagram, aunque cabe señalar, que la conductora del Programa Hoy recibe muestras de afecto por parte de sus hijas todos los días.

Mía Rubín comentó: "hoy cumple mi compañera de vida, mi mejor amiga, mi cómplice, te amo como no tienes idea".

Por su parte Nina Rubín Legarreta agradeció a su mamá por hacerla tan feliz: "mi mami querida te adoro, gracias por hacerme tan feliz todos estos años, eres la mejor mamá del mundo".

Pero sus hijas no fueron las únicas en dedicarle amorosos post en redes sociales. Su esposo Erik Rubín, integrante de Timbiriche, describió a la madre de sus hijas como un ser de luz, señalando que nunca se cansará de agradecerle a la vida por tenerla en la suya.

Andrea Legarreta publicó un amplio texto al cumplir un año más de vida, una profunda reflexión que acompañó con una fotografía de su infancia.

¿Cómo? otra vez es mi cumpleaños, ¿qué? ¿ya tengo 48? ¡qué bien se sienten los 48! Mientras más años tengo, mejor me sabe la vida...y me siento tan joven.

"Siento que me faltan más instantes y más recuerdos para guardar en el disco duro de mi alma. Me siento plena y feliz, claro que mi vida no ha sido rosa, pero los momentos bellos opacan el dolor sentido, las risas limpian y borran las lagrimas, los amores presentes y verdaderos convierten en polvo y soplan los corazones rotos".

Andrea Legarreta recalcó que ahora se siente tan viva, tan joven, con tanto por hacer. "Tantos sueños por cumplir y por ver a mis amores cumplir los suyos. 48 es sólo un número, que rico se siente tener esa edad y tener mis ganas de vivir, de celebrar la vida, de amar más, de sentir más, de reír y bailar y viajar y conocer y volar y abrazar y crear y comer y... y... y todo más".

Quiero más vida para vivirla, tengo mucho por hacer, para mi y para otros, quiero dejar huellas de amor y luchar para ser mejor.

"Gracias Dios por la oportunidad de cumplir estos 48 de esta manera: amada, bendecida, con amigos, familia y sueños; con enemigos, maestros de vida, de paciencia y que me ayudan a crecer".

La también actriz agradeció enormemente a todas las personas que la han apoyado y que sin conocerla, le demuestran su incondicional amor. "Celebro mi vida y que sea un gran año, voy con todo nenes, gracias por sus buenos deseos. Mi amor y mis mejores deseos para ustedes", mencionó Andrea Legarreta.