Andrea Legarreta reprueba la actitud de Eduardo Yáñez, ante su nuevo altercado con un reportero

Eduardo Yáñez tuvo un nuevo altercado con un reportero de espectáculos en el aeropuerto de la Ciudad de México; en esta ocasión el actor de telenovelas "explotó" en contra de Gabriel Cuevas, reportero del programa "Venga la Alegría" de TV Azteca. Ante la actitud que tuvo el protagonista de melodramas, la bella conductora de televisión Andrea Legarreta se pronunció en contra de cualquier tipo de violencia.

En un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, le pidieron a Andrea Legarreta su opinión con respecto al altercado que tuvo Eduardo Yáñez con el también reportero de Grupo Radio Fórmula. "No estoy de acuerdo ni apoyo la violencia de ningún tipo, pero de ningún lado, como no sé qué pasó lo único que les puedo decir es que no apoyo la violencia".

La esposa del cantante mexicano Erik Rubín, integrante de la banda Timbiriche, manifestó que siempre debe haber respeto entre ambas partes, tanto de los integrantes de la prensa de espectáculos como de las figuras públicas.

Andrea Legarreta expresó su cariño y respeto por su compañero Eduardo Yáñez, pero eso no significaba que estuviera de acuerdo con las actitudes que ha tenido. "No sé cómo ha sido el contexto pero, insisto, no estoy de acuerdo en la violencia de ningún lado, cuando te pones al nivel de alguien que está siendo violento o agresivo pues te conviertes en lo mismo, para una guerra se necesitan dos".

Este altercado ocurrió luego de que el reportero del matutino "Venga la Alegría", le preguntara a Eduardo Yáñez si eran ciertos los rumores de ser el responsable de la salida del actor José Pablo Minor de la telenovela "Si nos dejan", remake que prepara Televisa de "Mirada de Mujer", melodrama que TV Azteca lanzó en 1997, protagonizado Angélica Aragón y Ari Telch.

Cabe mencionar que dicho rumor fue divulgado por el periodista Alex Kaffie en una de sus recientes columnas para un diario nacional.

"¿Yo corrí a quién, brother? No, no mames. ¿Yo tengo el poder de correr o contratar gente, yo soy la empresa o qué les pasa? Kaffie, ¿qué te pasa, necesitas que te metan el pito o qué te pasa conmigo? Yo no tengo que desmentir nada, no me metan a mí en esas preguntas, la neta no me metan en sus chismes, haz tu pinche micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia", dijo Eduardo Yáñez evidentemente molesto.

El actor nacido en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 1960, siguió respondiendo a otras preguntas de los demás reporteros y a su vez, le seguía diciendo Gabriel Cuevas que guardará su distancia (una de las medidas ante la pandemia del Covid-19).

Haz tu pinche micrófono para allá, tienes que guardar la distancia, aleja tu micrófono, te lo digo de verdad, ¿en qué pinche ignorancia tuya no entiendes que hay que guardar la distancia?

Posteriormente el actor remató: "¿por qué siempre provocan un pedo, brother? Yo estoy aquí buena onda contestando y vienes con tus mamadas, estúpido, eres un pend..., no tienes respeto".

Por su parte Galilea Montijo también fue cuestionada sobre esta polémica, mencionado que Eduardo Yáñez con quien protagonizó en el 2006 la telenovela de Televisa "La verdad oculta", era "un cerillito", señalando que su enoja con mucha facilidad. "No lo defiendo, estoy en contra de la violencia, se que ustedes también hacen su chamba y cada uno nos toca estar en diferentes lugares".

En octubre de 2017 el también actor de cine, golpeó en el rostro al periodista Paco Fuentes, reportero del programa "El Gordo y la Flaca" de la cadena Univisión; esto ocurrió durante la alfombra roja del evento de la presentación de la plataforma digital de películas Pantaya, en la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Eduardo Yáñez "explotó" cuando el reportero comenzó a preguntarle cosas sobre su hijo.

Tras recibir una fuerte cachetada por parte del actor, Paco Fuentes tuvo que salir del evento y dirigirse a un hospital debido al intenso dolor en la mejilla y el oído izquierdo, que lo hicieron perder el equilibrio.