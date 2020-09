Andrea Legarreta responde a quienes la han ofendido o agredido tras contagiarse de COVID-19

La semana pasada Andrea Legarreta dio a conocer a través de sus redes sociales, estar libre de Coronavirus. Si bien el virus aún permanece en su cuerpo, este ya no está activo. Tanto la conductora de televisión con su esposo Erik Rubín y sus hijas, también se contagiaron de COVID-19. Hace unos días la también actriz expresó en una transmisión que hizo al programa Hoy:

La realidad es que ya no somos contagiosos, el virus tiene un lapso de tiempo que está activo y entonces eres contagioso, de hecho, es los primeros días a partir de que aparecen los síntomas, pero en este caso más que estar libres de COVID-19, tenemos que hacernos una prueba en estos días.

Será mañana lunes 21 de septiembre, cuando la hermosa Andrea Legarreta regrese al matutino Hoy, tras una semanas de confinamiento que llevó a cabo en su hogar tras el contagio de COVID-19 que tuvo tanto su familia como ella. En sus redes sociales la esposa de Erik Rubín mostró el cambio de look que se hizo, para regresar renovada a su trabajo.

"Dada de alta y retomando la vida, dándome una refrescadita para regresar el lunes al programa. Gracias mi querida y talentosa Leydi Fuentes. Amo como quedó el color, más rubia y sin maltratarlo. Eres la mejor ❤️❤️ Gracias por todos los cuidados que tienen en el salón para sus clientes, son los mejores", escribió Andrea Legarreta junto a una fotografía con su estilista, donde mostraba su nuevo look.

Andrea Legarreta junto a la estilista que le hizo su nuevo look. Foto: Instagram @andrealegarreta

Andrea Legarreta recibió varias críticas por haber ido al salón de belleza al poco tiempo de haber vencido al virus; muchos usuarios de redes sociales la han llamado "irresponsable". Ante los malos comentarios la conductora de televisión compartió un video en su feed de Instagram donde además de contar cómo seguía tras el contagio que tuvo de este virus, lamentó los comentarios negativos.

Hay una parte que es muy hermosa, por la gente que te busca, te pregunta cómo estás, te llama, se preocupa y también hay una parte bien triste y bien cruel, la tengo que decir porque quiero hablar por personas que no tienen un micrófono, es increíble ver que el hecho que te contagies hace que muchas personas te agredan o te llamen irresponsable o te ofendan, se pongan felices porque tienes el virus, si puedes acudir a un hospital privado te ofenden.

Andrea Legarreta mencionó que hay personas que piensan que su contagio de COVID-19 fue falso, que solo fue pura publicidad, "estás haciéndolo por raiting", le han llegado a decir. "Es cuando digo: '¿qué onda con la gente? ¿qué onda con la empatía y con ponernos en los zapatos de los demás? No hemos sido irresponsables, yo trabajo desde que empezó la pandemia, créanme que mis cuidados han sido los que nosotros informamos en la tele y los que a nosotros nos piden como ciudadanos".

La semana pasada la actriz expresó que la "vida sigue", en el post donde dio a conocer que estaba libre de COVID-19. "Hoy me siento especialmente feliz, especialmente agradecida, mi cambio física y emocionalmente hablando desde hace un par de días ha sido maravilloso. Ya estoy lista para lo que venga, dicen que de pronto sentiré algunas secuelas de cansancio, pero nada con lo que no pueda, ya estamos libres del virus y agradecidos con Dios por cómo nos tocó vivirlo".

Andrea Legarreta invitó a sus seguidores a no alimentar sus miedos y si alimentar su fe. "Pero hoy solo quiero celebrar la vida, solo les digo que no hay más que hoy, valora hoy, ríe hoy, abraza lo que estás viviendo hoy y ponte en manos de Dios. No alimentes tus miedos y alimenta tu fe, confía y entrégate a lo que estás pasando".

