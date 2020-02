Andrea Legarreta responde ante su supuesto contagio de coronavirus

Luego de que surgiera el virus del coronavirus que ha cobrado la vida de ya casi 500 personas, se comenzó a especular que Andrea Legarreta, su esposo Erik Rubín y sus hijas eran posibles portadores de este mortal virus, ya que estuvieron de vacaciones en China unos días antes de todo esto.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Andrea Legarreta comentó al respecto: "sí es absurdo, es un absurdo, ¿qué te digo? sino te sientes mal, sino paso nada, pues no pasó nada, es como si ves que vienen muchísimos chinos en el avión y no por eso nos apanicamos, es un poco de ignorancia, ¿no?".

La conductora del Programa Hoy manifestó que ella y toda su familia han tomado las medidas correspondientes. "El otro día estaba viendo que sacaron un producto que se inyecta, que no es nuevo, y enseñaron que el producto también mata el coronavirus, entonces no es nuevo, a lo mejor, de pronto, no se deciden; la verdad tomamos precauciones, nos lavamos las manos, hacemos lo debido".

El coronavirus ha matado cerca de 500 personas, en su mayoría en la China continental, pero también ha extendido el pánico y la discriminación por todo el mundo a medida que aumentan el número de casos.

Hasta el momento se han diagnosticado 24,324 contagios; los países pueden "evaluar la situación epidémica de forma objetiva, justa y tranquila y racional, respetar las recomendaciones autorizadas y profesionales de la OMS y entender y apoyar los esfuerzos de control epidémico chinos", señaló la vocera del Ministerio de Exteriores, Hua Chenying, en una conferencia de prensa online este miércoles.