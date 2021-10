Andrea Legarreta responde cómo se siente al saber que María Conchita Alonso tuvo "quereres" con su esposo Erik Rubín

México. María Conchita Alonso confesó recientemente a medios de comunicación en CDMX que años atrás tuvo una relación sentimental con Erik Rubín, el esposo de Andrea Legarreta.

En varios portales de noticias se reporta que Andrea fue cuestionada por periodistas sobre esa relación del pasado que tuvo su esposo con Alonso, y esto fue parte de lo que contestó:

“¡Imagínate ya!... Si Erik ya tiene 50, ¡todo lo que ha pasado por su vida!, y bueno, pues que afortunado. María Conchita la verdad es que es una mujer que hasta la fecha sigue provocando incendios, sensual, encantadora, o sea, todo mundo estaba enamorado, hasta la fecha de María Conchita”.

Lejos de molestarse, Legarreta toma a bien los comentarios de la cantante de temas como Acariciame, respecto a que "anduvo" con Erik Rubín.

Andrea Legarreta. Foto de Instagram

“Si supe que hubo ahí como una especie de romance…No sé si fue una noche de copas, pero la verdad es que sí supe, y ¿quién no?, si las mujeres también éramos fans de María Conchita y es encantadora, yo no me ofendo, ni me siento mal, al contrario”.

La famosa conductora del programa Hoy reitera que en su momento Erik debió sentirse afortunado y feliz por encontrarse con ese mujerón que es María Conchita Alonso.

"Es un hombre digno de hablar bonito y aparte era un coquetazo”, opina Legarreta de su esposo Erik, con quien ha procreado dos hijas y llevan un matrimonio desde hace 21 años.

Y efectivame,te María Conchita reveló diás atrás a periodistas que tuvo un pequeño romance con Rubín, quien es cantante, productor musical y músico, y sucedió cuando ambos eran muy jóvenes.

"Erik fue alguien muy lindo que pasó por mi vida y ya”, declaró al periodista Gustavo Adolfo Infante la cantante venezolana de origen cubano.

María Conchita Alonso aseguró que no se trató de una relación larga o seria, pero sí es un recuerdo importante y bonito que guarda de su juventud, y aunque no precisó la fecha, algunos medios han referido que habría sucedido tal romance cuando ella tendría unos 35 años de edad y él 20.