Andrea Legarreta revela la razón por la que decidió quitarse los implantes de seno

México.- Durante una reciente emisión del programa Hoy, de Las Estrellas, la conductora y actriz mexicana Andrea Legarreta rompió el silencio y habló por primera vez de la razón por la cual decidió quitarse los implantes de seno.

El tema surgió luego de una reflexión de la actriz Michelle Renaud tras quitarse sus implantes de pecho, momento en el que tomó Andrea la palabra para contar su experiencia y revelarle a su público que se sometió a una cirugía para hacerlo.

"Yo no les había dicho, pero también me las quité. Me quité los implantes no lo había comentado", confesó la presentadora dejando a su público, y también compañeros de trabajo, asombrados al hablar del tema.

Andrea Legarreta explicó que algunas mujeres presentan un síndrome que desencadena varios padecimientos, este pude hacer que el cuerpo los rechace o genere alguna enfermedad autoinmune, pero no a todas les pasa, reconoció para no asustar a sus seguidoras.

"Le llaman breast implant illnes y es si tu cuerpo rechaza los implantes o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asusten las que tienen. Yo, por ejemplo, dije: 'a esta edad, ya después al rato cuando tenga no sé cuántos voy a andar aquí con los implantes'", comentó.

Asimismo, agregó que su decisión de quitarse los implantes de seno fue debido a que no los vio necesarios en su físico, no porque padeciera de alguna enfermedad. "Fue porque ya no quise tener el plástico dentro. Es una decisión personal", compartió.

La querida conductora mexicana también aprovechó al hablar del tema para aconsejarles a sus seguidoras que, en caso de querer hacerlo, se tienen que atender con un profesional, hacerlo bien y esperar una pronta recuperación, ya que no es una cirugía tan difícil de sanar.

Cabe recordar que Andrea Legarreta confesó hace algunos años haberse sometido a un aumento de senos debido a que después de su paso por la lactancia sus pechos se quedaron "tristes" y fue para levantarlos más que nada.

