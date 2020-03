Andrea Legarreta revela por qué sus hijas le prohiben usar Tik Tok

Andrea Legarreta, conductora del programa de televisión Hoy, no se ha sumado a la moda del Tik Tok y revela el motivo. Cuando sus hijas lo descubrieron, de inmediato le dijeron: "¡Por favor tú no, mamá!"

La aplicación Tik Tok es usada por muchos artistas y público en general, pero no es el caso de Andrea Legarreta y no contempla involucrarse a la popular app.

En el programa Hoy, Andrea, esposa del cantante y músico Érik Rubín, confiesa que tiene prohibido por sus hijas Mía y Nina que se una a la popular red social.

Mis hijas me dicen ‘mamá por favor tú no mamá, si te encargo que tú no’ y yo les contesto ‘no, no te preocupes’”.