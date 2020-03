Andrea Legarreta rompe en llanto al recordar ataques por polémica del dólar

Andrea Legarreta contó en una charla con la periodista Fernanda Tapia, durante un evento por el Día Internacional de la Mujer, haber recibido amenazas de muerte tanto para ella como para sus hijas, ante la polémica sobre sus comentarios por el precio del dólar, "fueron momentos muy difíciles, de angustia, los que viví a pesar de que transcurre el tiempo, me sigue doliendo mucho".

La conductora del Programa Hoy no pudo evitar las lágrimas al recordar esos amargos momentos que vivió por algo que ella no dijo, como muchísimas personas aseguraban en redes sociales, "fue tanto el ataque hacía a mí que ya no me daban ganas de ir a trabajar, y estaba ahí con un miedo terrible porque recibía amenazas de muerte y de todo porque me enviaban fotos donde se mostraban personas armadas".

Andrea Legarreta llegó a pensar que ella era la culpable de todos esos ataques y amenazas para ella y sus hijas Mian y Nina Rubín. Así mismo reveló que tuvo que tomar terapia para poder sobresalir de todo eso.

Cuando llegó ese momento, si me agarraron muy vulnerable.

La esposa del cantante Erik Rubín mencionó que tomó la decisión de compartir lo que vivió, para mandar un mensaje a todas las mujeres y decirles que sea cual sea la situación, se puede salir adelante, "debemos ser valientes y enfrentar las situaciones difíciles con fortaleza, algo que también debemos transmitirles a nuestras hijas".