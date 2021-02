Andrea Legarreta saca la casta; se le sale grosería en programa Hoy

Andrea Legarreta de 49 años de edad de nuevo volvió a causar polémica en el programa Hoy, esto después de haber dicho una grosería en el foro de televisión mientras jugaba en la sección Huevo Revuelto, donde a la conductora le tocó hacer mancuerna con Galilea Montijo, pero al no poder hacer bien la dinámica digo 'la cague', en vivo lo que causó la sorpresa de todos.

Resulta que Andrea Legarreta nacida en la Ciudad de México, tenía que decir algunos galanes de telenovelas, pero al decir el nombre de Ernesto Laguardia, se le salió la grosería en pleno programa, pero lejos de disculparse soltó la risa junto con Galilea Montijo, pero eso no es todo, pues el elenco también se empezó a burlar lo que causó todo tipo de reacciones.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Andrea Legarreta se le sale su manera de hablar fuera de la tele no es la primera vez que se le salen", "La cage no es mala palabra. Una cosa que no la tenga en su vocabulario como en Argentina y chile .es como decir mierda, ctm y muchas más jiji", "Dijo. Ya la cagué en. La parte de galanes de telenovela", escribieron los internautas al ver el video de Andrea Legarreta.

Para quienes no lo saben, Andrea Legarreta, siempre ha sido una de las conductoras más populares de la pantalla chica, pero la fama también le ha traído problemas, en especial con los haters, quienes siempre están esperando que la también esposa de Erik Rubín haga algo malo para que sea tendencia en las redes sociales, como lo ha sido en el pasado aunque para ella se ha convertido en una costumbre.

Otra de las cosas por las que Andrea Legarreta se convierte en la sensación de sus fans, no solo es por ser una mujer ocurrente, también por la manera en que se viste y es que a millones les fascina la manera tan jovial en que se viste la animadora de televisión, por si fuera poco su look llama la atención de los televidentes, quienes le piden que de tips de belleza.

Leer más: Andrea Legarreta con shorcito de mezclilla disfruta del rico viernes

Andrea Legarreta es una mujer que lejos de quedarse callada sobre sus consejos de belleza, los comparte en Instagram, pues a ella le fascina que sus seguidoras sigan la moda que se carga, algunos de los consejos que ha dado la guapa mujer, es el tipo de ropa que deben usar las mujeres de estatura baja, además de los accesorios que le favorecen entre otras cosas.

Leer más: Andrea Legarreta seduce a millones con medias de red en el programa Hoy

Además Andrea Legarreta sorprende a millones pues este 2021 llega a los 50 años de edad, por lo que a muchos les sorprende el cutis que se carga la conductora, pero eso no es todo pues el cuerpazo bien cuidado de Andrea Legarreta también brilla, pero ella lo mantiene gracias al gimnasio, pues le fascina hacer pesas, aunque sabe que para tener ese cuerpo de diez se tiene que alimentar muy bien.

Una de las cosas por las que Andrea Legarreta es una mujer de respeto es por como ha mantenido unida a su familia, ya que muchos piensa que la también actriz no tiene tiempo para ellos en su apretada agenda de trabajo, pero la realidad es que ella sabe como acomodar su agenda para estar con los suyos, pero ahora está viendo los frutos del buen ejemplo de madre que es.

Y es que Andrea Legarreta está feliz de que sus hijas Mía y Nina, estén incursionando en el mundo de la farándula, pero las chicas saben muy bien que primero deben terminar la escuela si quieren seguir los pasos de sus padres, pues es lo que ellos desean antes de que se quieran volver famosas.

Suscríbete aquí a Disney Plus