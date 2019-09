Andrea Legarreta se defiende de quien la acusa de correr gente

Andrea Legarrea se presentó en un evento de la Ciudad de México donde volvió hablar sobre la polémica que enfrenta con Alfredo Adame, por si fuera poco dijo que uno de los mensajes de apoyo que la hizo llorar fue el de Mary Paz Banquells.

Por si fuera poco la presentadora dejó bien claro para el programa Ventaneando que está harta de que la tachen de ser una persona con poder y la acusen de correr personas del matutino Hoy, por lo que se defendió una vez más.

"Ya estuvo bueno ya me tienen harta diciéndome que yo soy la que corre y contrata o sea tan absurdo es que mucha gente jamás se hubiera ido tengo amigos que amo desde el día uno en el programa Hoy, incluyendo gente en producción en todas las áreas y otros, seguramente jamás hubieran estado, o sea a mí que me diga ' es que yo no estoy trabajando por culpa de ella, como es posible que además su cerebro ya no de ni para acordar los tiempos..." dijo Andrea molesta.

Recordemos que Alfredo Adame dijo hace unos días que la presentadora le hizo la vida imposible cuando fue parte del programa Hoy e incluso dijo a las conductoras que hizo llorar desatando más polémica a la batalla que enfrentan ambas celebridades.

"A mí me hizo la vida imposible terminando el programa después de cuatro años y medio que fue para mi una pesadilla trabajar con Andrea Legarreta, una pesadilla por que todo el tiempo estaba echándome andar a los ejecutivos si no era por esto era por lo otro y al productor...", dijo Alfredo en el programa de Grupo Fórmula.

A lo largo del programa corrió productores bueno a Laura Flores la hizo llorar a Erika Buenfil, a Joana Benedek, a del Solar a conductor o conductora que entraba y la opacaba lo corría..., dijo Adame.

