México. Andrea Legarreta se niega a hablar de Alfredo Adame: "Él no existe para mí”. Al ser abordada por medios de comunicación en Ciudad de México, la conductora del programa Hoy fue cuestionada respecto a lo que piensa en referencia a que Alfredo Adame dijo que por culpa de ella él no tiene trabajo en Televisa, pero no quiso contestar nada.

Esa persona no existe para mí. Así me insistan, no voy a hablar de él. Conecto con lo positivo y deseo que le vaya muy bien a él y a cualquier otra persona. Si me desean el bien o el mal, cada quién sabe. Pero yo no voy a hablar”, dijo Andrea sobre Alfredo Adame.

Foto de Instagram

En distintos portales de noticias se difunde que Andrea Legarreta no quiso emitir ninguna declaración respecto al tema de Alfredo Adame, y es que el actor dijo días atrás que en Televisa lo vetaron por muchas razones, una de ellas fue por culpa de Andrea.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Según Adame, él iba a producir Hoy, pero tras amenaza de que correría a Andrea Legarreta, no le dieron el proyecto. El también actor aseguró que propuso correr a la esposa de Erik Rubín cuando lo cuestionaron qué cambios haría como productor en dicho programa.

No pues, no ves que cuando me dijeron ‘te lo damos’, y me preguntaron qué cambios harías, lo primero que dije fue: 'correr a Andrea Legarreta', y eso me costó que no me lo dieran”, dijo Adame, quien también es piloto y comenzó su carrera como actor en los años 80.

Y es que Adame, quien próximamente estrenará en YouTube el programa El diario del vengador, ha tenido varios problemas con Andrea y no la querría en su equipo de trabajo, y tras advertir que la quería fuera del programa no le dieron el proyecto.

En su encuentro con la prensa en Ciudad de México, Andrea dijo que el haber estado enferma de Covid-19 la hizo reflexionar en muchas cosas, además que le encantó poder hablar con muchas personas que hace bastante tiempo no hablaba, todo a raíz de haber padecido coronavirus.

Alfredo Adame. Foto de Instagram

Andrea Legarreta, una conductora consolidada en la televisión

Andrea Legarreta ha dedicado prácticamente toda su vida a figurar en el mundo del espectáculo nacional. Según Wikipedia, tenía dos años de edad cuando comenzó a aparecer en varios comerciales para la televisión, y al cumplir ocho, ingresa a estudiar, canto, baile y actuación en el Centro de Capacitación Artística de Televisa.

En los inicios de su carrrera, la famosa conductora de televisión participó en programas de televisión como Nosotros los Gómez, Papá soltero, Tres Generaciones, Plaza Sésamo y también en telenovelas como Más allá del puente, Simplemente María y Alcanzar una Estrella.

Andrea se ha destacado como conductora de televisión, básicamente en Hoy, y es considerada una de las mejores en México. Recientemente se reincorporó a dicho programa, ya que estuvo enferma de coronavirus Covid-19, pero afortunadamente ya se encuentra bien.