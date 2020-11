Andrea Legarreta se olvida de todo y se va al Festival Internacional del Globo

Andrea Legarreta de 49 años de edad aprovecha al máximo su día, prueba de ello fue el haberse ido con su hija Nina Rubín y su gran amigo Mauricio Mancera, al Festival Internacional del Globo en León, donde se la pasaron increíble, pues es la primera vez iban a dicho evento el cual es una gran maravilla y es que cientos de globos desfilan por los cielos del bello estado.

Andrea Legarreta subió dos videos a sus redes sociales, donde se le ve muy feliz con su hija Nina y explicó como era estar por los cielos arriba del majestuoso globo, además se le vio bien abrigada, pues al parecer hizo mucho frío, pero ni eso le quitó las ganas a la conductora de disfrutar el momento.

Como era de esperarse los fans de Andrea Legarreta le dijeron por qué ella y su hija Nina no tenían el cubrebocas puesto al estar en el globo, pero la conductora del programa Hoy, lejos de quedarse callada les contestó a todos aquellos que se preocupan por la salud de la famosa, quien hace unas semanas dio positivo a coronavirus.

Nosotras acabamos de salir del Covid y entonces nos fuimos a tomar la sangre, nos checaron y tenemos los anticuerpos muy elevados todavía es como si estuviéramos vacunadas, el doctor dice que también somos seguras para la gente evidentemente nosotros seguimos tomando los cuidados, pero para las transmisiones nos los quitamos, ya que no estamos transmitiendo nos lo ponemos.

Para quienes no lo saben Andrea Legarreta siempre ha tratado de ser una mujer de mucha paz, por lo que trata de hacer actividades que la relajen, pues debido a su trabajo siempre lleva las emociones al limite, por lo que necesitaba ir a relajarse con su hija en dicho festival el cual se realiza año con año.

Aunque solo fue con Nina su hija más pequeña, muchos fans de Andrea Legarreta se preguntaron el porqué no fue Mía y su esposo Erik Rubín, pero al parecer sus agendas de trabajo se los impidió, es por ello que ambas chicas lo disfrutaron al máximo.

Recordemos que Andrea Legarreta y Erik Rubín son uno de los matrimonios más solidos del espectáculo, pero lo que pocos saben es que como cualquier pareja han tenido sus rachas difíciles e incluso han estado a punto de terminar, pues la misma Andrea Legarreta lo reveló en un canal de YouTube donde fue invitada.

Nosotros hemos tenido alguna racha en donde ya de tomar decisión de que onda, hasta aquí, seguimos o ya, o sea, ya. Estuvimos a punto, estuvimos a pronto y de pronto, no sé, no sé que es Yordi, yo termino por pensar que es el amor, de pronto dices que será la costumbre, sera la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa y ahora que y las niñas y como te vas a dividir o sea yo me preguntaba en ese momento que es porque de plano o sea no pudimos llegar a eso cosa que está muy bien, dijo Andrea Legarreta.