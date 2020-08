Andrea Legarreta se pone lencería para parecerse a Madonna y desata lujuria

Andrea Legarreta siempre consigue que hablen de ella en redes sociales y esta vez lo logró por una foto de lo más sexy, donde se le ve imitando a Madonna en la década de los noventa con una audaz lencería, causando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Resulta que Andrea Legarreta decidió sacar del baúl de los recuerdos una foto de inédita de su juventud cuando trató de copiar el look de La Reina del Pop, Madonna, quien en esa época era la artista del momento, por lo que Andrea Legarreta se hizo un look como el de ella portando una larga cabellera y lencería extravagante en color negro, por si fuera poco los accesorios que portaba llamaron mucho la atención se trata de un collar, además de unos aretes muy coquetos.

"Eso es lo mas lindo intentarlo y no quedarnos con un pudo ser excelente día", "Siempre hermosa para mi opinión es mas linda que Madonna", "Eres Hermosa por eso te envidian. Quien no si eres una muñequita a tu edad", "Que diera Madonna por parecerse un poco a ti, siempre tan bella", "Muy guapa, pero usted como los buenos vinos", "Andrea con esa cara no importa el pelo, ni el color del tinte pero ahora te ves mejor", Siempre has Sido tan hermosa pero ahora más", le escribieron a Andrea Legarreta.