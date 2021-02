Andrea Legarreta se va contra los que criticaron la apariencia de Fátima Molina

México.- Hace algunos días se hizo un gran revuelo en las redes sociales por presunta discriminación por parte de algunos televidentes en contra de la actriz Fátima Molina, quien actualmente protagoniza la telenovela "Te acuerdas de mí" junto a Gabriel Soto y quien no pudo quedarse callada con respecto al tema fue Andrea Legarreta.

La querida conductora del programa matutino de espectáculos, "Hoy", se mostró muy molesta ante los comentarios y defendió a la joven actriz, tachando de "asquerosos" los comentarios que critican la apariencia de Fátima, reprobando también la forma de actuar de aquellos que hablan sobre la apariencia de los demás.

Durante una reciente transmisión del programa de Las Estrellas, la mexicana de 49 años y esposa del cantante Erik Rubín, envió un mensaje de apoyo para la actriz, quien también se pronunció sobre el tema en sus redes sociales y logró una réplica positiva por otras personas.

"Es una pena, una tristeza la forma en la que se le ha atacado. Ahora resulta que si no eres con ciertas características porque no me gustas físicamente, te agredo. Hay un sector en la sociedad que da mucha tristeza", pronunció la madre de Mía y Nina Rubín en el programa.

"De verdad es asqueroso", remató. Por su parte, Arath de la Torre y Paul Stanley, compañeros de cuadro de la conductora, también defendieron a la actriz mexicana, asegurando que era una mujer muy hermosa y que rompía todos los estereotipos de la televisión. "Ella es hermosa, talentosa y no se merece que la gente la trate así", dijo Stanley apoyando a Legarreta.

Fátima Molina se defiende de las críticas por su físico

Después de recibir críticas por su físico y que se revelara que supuestamente le rating de la telenovela protagonizaba había bajado su rating, la actriz Fátima Molina decidió referirse al tema y aseguró que "habrá que lidiar con la discriminación".

"Qué tristeza que en estos tiempos para a algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión", comentó la mexicana a través de sus redes sociales tras la polémica de su físico.

"Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos", añadió recibiendo el apoyo de diferentes personalidades del medio artístico, quienes desaprobaron la actitud de los televidentes.

