Andrea Legarreta tachada de irresponsable por irse al cine

Como varios saben Andrea Legarreta y su familia se contagiaron de coronavirus hace una semana, por lo que la conductora del programa Hoy la ha pasado un poco mal, ya que hasta fue a dar al hospital tras una neumonía, pero ya está mucho mejor.

Aunque Andrea Legarreta ya habló con sus compañeros del programa Hoy y confesó como esté enfrentando la enfermedad, muchos internautas no le perdonan la última acción que cometió la famosa ante la nueva normalidad que hay ante la pandemia de coronavirus, se trata de la ida familiar que tuvo en un cine de la Ciudad de México.

Resulta que a finales del mes pasado, Andrea Legarreta se fue con su familia al cine y aunque llevaban cubrebocas, además de ropa que cubría todo su cuerpo, los internautas le dejaron en claro que no era el mejor momento para salir, por lo que fue bombardeada con una serie de mensajes negativos.

"Perdón, tal vez suene mala onda, pero no fuiste tan responsable, ya que la semana pasada anunciaron que salieron al cine con la nueva normalidad, creo que aún no debemos de exponernos debemos seguir cuidándonos todos", "¿Por qué habla de ser responsable si se fue con toda la familia al cine? ¿Era necesario ir?", "Que siga saliendo al cine. A ver si con esto, la gente que ve este programa entiende que no es momento de salir y cuidarse. No entienden hasta que se contagian", le escribieron a Andrea Legarreta.