Andrea Legarreta, tras la muerte de Magda Rodríguez, revela cómo quiere que sea su funeral

La conductora de televisión Andrea Legarreta desea que cuando el momento llegue, en su funeral solamente estén sus familiares y amistades más cercanas, asimismo, pide que el ambiente sea de fiesta y alegría, no de tristeza. En un reciente encuentro con los medios de comunicación a escasos días de la muerte de Magda Rodríguez, la esposa del cantante Erik Rubín reveló que ya ha hablado con sus hijas con respecto a este tema.

Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, hemos hablado con nuestra familia, desde hace tiempo nosotros tenemos un testamento, pero en realidad y lo que le digo a mis hijas que lo que tenemos que hacer y pensar es en vivir.

Andrea Legarreta contó que sus hijas Mia y Nina Rubín, tienen sus claras indicaciones para su funeral: "ellas saben que de lo que más amo en la vida aparte de ellas es viajar porque para mí eso es vida, igual que a Magda le encantaba. Conocer lugares, comer rico, conocer culturas distintas, la sorpresa del día a día, yo les dije: 'cuando yo me vaya, que me voy a ir como de 100', no me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como no voy a decidirlo, les digo: 'quiero que vayan de blanco'".

La también actriz mencionó que una de las principales y más valiosas enseñanzas que les dan a sus hermosas hijas Mia y Nina Rubín, es el amor por la vida. Asimismo Andrea Legarreta resaltó que para el día de su funeral, deberá escucharse una canción en específico. "Hay una canción que me fascina que se llama 'I lived' de One Republic. Ese es el chiste, que nos comamos la vida y la gocemos, es lo que les dije (a sus hijas): 'ustedes la ponen y se me ponen muy felices', porque hay que celebrar la vida y nuestro paso por aquí".

Yo siento que hay gente que pasa por la vida sufriéndola, amargándose, conectados con lo negativo, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer consciencia de que la vida tiene momentos duros y difíciles, pero que sin duda también tiene momentos maravillosos y muchos dependen de nosotros.

El mensaje de Andrea Legarreta por la muerte de Magda Rodríguez

Magda Rodríguez falleció el pasado domingo 1 de noviembre de 2020. La productora del programa Hoy acababa de cumplir 57 años de edad el pasado 21 de octubre. A través de sus redes sociales Andrea Legarreta expresó su sentir ante esta triste noticia: "así te recordaré siempre, sonriéndole a la vida, a lo bueno y no tan bueno. Gracias por todo lo aprendido, gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen, trabajadora incansable".

Andrea Legarreta, una de las conductoras estelares de Hoy, manifestó que Magda Rodríguez a pesar de las adversidades, hizo un grupo "de personas que trabajamos en un programa, una familia. Celebro tu vida Magda querida, ese foro y el día a día se sentirán vacíos en tu ausencia, pero seguiremos entregando todo". Asimismo la actriz de telenovelas expresó que el show debe continuar en honor a la productora de televisión. "Te amamos Magda, Dios contigo y tu familia, fortaleza y luz mi Andrea Escalona y Andrea Rodríguez ❤️ Y cómo seguramente tu lo hubieras querido, el show debe continuar, va por ti jefa".

Además de su trabajo como productora del programa Hoy, Magda Rodríguez también era reconocida por su trabajo el programa Enamorándonos de TV Azteca y por el programa matutino de Telemundo ganador de un Emmy, Un Nuevo Día. Su padres, Malena Doria y Jorge del Campo, fueron dos de los primeros actores de Televisa y la introdujeron en el mundo de la televisión desde temprana edad.