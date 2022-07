¿Andrea Legarreta trató mal a Fernando del Solar cuando estuvo en "Hoy"? "A mí no me quedó ese saco"

Fue en marzo del 2018, cuando en busca de nuevas oportunidades y luego de su lucha contra el Linfoma de Hodgkin (un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos), Fernando de Solar se unió al elenco de conductores del programa "Hoy". En aquella ocasión, comenzaba una nueva etapa de este matutino, a cargo de la fallecida productora de televisión Magda Rodríguez.

Tres meses después, Fernando del Solar informó a los televidentes que su ciclo en "Hoy" había terminado. Ante esto, surgieron los rumores de que el también actor argentino y nacionalizado mexicano, había salido de uno de los programas estelares de Televisa, por los malos tratos que recibió de Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

En un encuentro con unos reporteros de espectáculos, a raíz de la muerte de Fernando del Solar, se le preguntó a Andrea Legarreta sobre esos rumores y dejó muy en claro, que a ella no le quedaba el saco, pues siempre trató muy bien a Fer.

"He visto algunos comentarios como de: 'es que ustedes no lo trataban bien'. Yo, hablando por mí, por lo que yo viví con él, te puede decir que a mí no me quedó ese saco, a mí no me quedó en absoluto, tengo la certeza del trato que yo le di, de lo que compartimos".

En su cuenta de Instagram, la esposa del cantante mexicano Erik Rubín, manifestó que durante el tiempo que convivió con Fernando del Solar, pudo constatar el gran hombre bondadoso y buen compañero que era. "Y sobre todo, ese guerrero incansable que llevabas dentro y tu amor a la vida. Vuela alto al lado de tu padre Fer, te recordaremos siempre con mucho cariño".

El mensaje de Andrea Legarreta en memoria de Fernando del Solar.

En su encuentro con los reporteros, Andrea Legarreta señaló que no hubiera posteado algo a manera de homenaje para él, si hubiese sentido algún malestar, incomodidad o remordimiento.

"Él no está para que le pregunten específicamente por mí, por el trato que yo le di, lo que sí, hay muchos compañeros que si pueden hablar, que han entrado al programa y a pesar de muchas cosas, de mucha tierra que quieran tirar, ellos pueden hablar por ellos, como nuevos del programa, cuál es el trato que yo les he dado".

Fernando Martín Cacciamani Servidio, nombre verdadero de quien fuera conductor de "Hoy" y también del matutino "Venga la alegría" en TV Azteca, murió ayer jueves a los 49 años de edad, a consecuencia de un cuadro de neumonía.

En una conferencia de prensa, su esposa Anna Ferro informó que en días pasados, tras la muerte del papá de Fernando (el pasado 12 de junio), comenzó con una gripa y ante su tristeza, sus defensas estaban muy bajas. Su salud empeoró y se convirtió en neumonía; esto se complicó debido al deterioro de sus pulmones, a causa del cáncer que padeció.

"Es una gran perdida, es un muchacho que dejó una huella muy bonita, una huella en el público, en la gente con la que trabajó", externó Andrea Legarreta.

"Nos dio una enseñanza a raíz de su enfermedad, como le dio la vuelta, se encargó de vivir, de exprimir la vida, demostrar su afecto, su pasión por vivir, es una pérdida terrible, él nos recuerda también que al final, tendríamos nosotros que hacer lo mismo, disfrutar el día a día, exprimirle el sabor a la vida".