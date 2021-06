Andrea Legarreta, triste y decepcionada, habla del "coqueteo" de Erik Rubín con otra mujer (VIDEO)

En redes sociales se viralizaron unas fotografías del cantante mexicano Erik Rubín, esposo de la conductora de televisión y actriz Andrea Legarreta, supuestamente coqueteando con una joven influencer en Tulum, Quintana Roo. Ante esto surgieron los rumores que el integrante del grupo musical Timbiriche le era infiel a la presentadora del matutino "Hoy" e incluso, que tenían una relación abierta y podían estar con otras personas.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Andrea Legarreta habló a profundidad sobre esta situación, señalando que le daba "tristeza o decepción el que quieran ensuciar a una persona", por unas fotografías "en la que no hay absolutamente nada que indique que está haciendo algo malo".

La mamá de Mia y Nina Rubín contó que el pasado fin de semana su esposo Erik Rubín estuvo con un grupo de amigos; la mujer que aparece junto a Erik Rubín es novia de uno de sus amigos. "Si te das cuenta él voltea y sabe que ahí está la cámara, porque al final está en un sitio público y está bailando.

No ves que está haciendo nada malo, ni besándose, ni tocándola, entonces la falta de respeto creo que es para la manera en la que lo quieren manipular.

Señaló como una falta de respeto para su familia y para ella, comentarios como que tienen una relación abierta. Se refirió al padre de sus hijas como un esposo "ejemplar, respetuoso, divertido, amoroso, protector, trabajador, es un padre excepcional".

Asimismo Andrea Legarreta dejó muy en claro ser "una mujer de trabajo desde niña, a mí nadie me ha regalado nada, no necesito un amante para tener un trabajo durante tantos años, soy una mujer que siempre ha trabajado".

La conductora del matutino "Hoy" manifestó que Erik Rubín, con quien tiene más de 20 años de matrimonio tiene su trabajo, tiene su vida "y no necesariamente por eso estamos pintándonos el cuerno o traicionándonos o dañar nuestra historia que sí es real".

No es un matrimonio abierto, sino un matrimonio de dos personas que desde el día uno se aman y estamos juntos porque nos amamos, somos una familia decente, honorable, respetuosa y mucho más tradicional de lo que puedan imaginar.

Cuando se viralizaron las fotos antes mencionadas con malas intensiones, Erik Rubín le dijo a su esposa: "por favor que no te afecte de ninguna manera, la gente mala onda es lo que busca". Andrea Legarreta agregó que Erik y ella saben "lo que nosotros vivimos, sabemos que hemos vivido momentos duros y etapas complicadas, pero no esto, esto es una estupidez, querer encontrar algo negativo donde no lo hay".