Andrea Legarreta una madre moderna y fregona con estos looks

Andrea Legarreta de 50 años de edad, se ha convertido en un icono de la moda entre las mujeres, pues nunca deja de perder ese toque fresco y modernidad en cada uno de sus outfits, con los cuales se ve espectacular, además deja en claro que es madre muy cool, por lo que tiene todo el estilo.

Si echamos un vistazo a cada uno de sus outfits, podremos ver Andrea Legarreta combina todos, es decir, ella puede usar desde unos jumpers muy frescos, hasta vestidos largos ampones con los que se ve majestuosa, pues a cada uno le da su toque combinado con peinado y maquillaje, pues así la vemos todos los días en el programa Hoy.

Otro estilo que le va muy bien a la conductora mexicana es todo lo que tenga que ver con mezclilla, pues a la esposa de Erik Rubín le quedan muy bien las chamarras así como los pantalones de este material, además la hacen ver mucho más juvenil, por lo que estos outfits sonde los mejores en su guardarropa.

Cuando se trata de ser un poquito más coqueta, ella le apuesta a los vestidos arriba de la rodilla, y si son en color negro mucho mejor, pues no solo se ven elegantes, también coquetos, por lo que de inmediato se llena de halagos, ya que son miles los admiradores que tiene esta mujer quien lleva varios años en el medio del espectáculo triunfando.

"Tez Te Guapisima y Hermosa Andrea legarreta te mando un Abarzo fuerte y beso Grande soy tu fan amiga, saludos", "La más guapa, la más linda y la más cool!", "Siempre me gusta mucho tu look", "Saludos hermosa Andrea Legarreta, que Dios te bendiga, besos", "Me encantaron tus zapatillas!!!Esas de qué marca son? Saludos", le escriben por sus desafiantes vestuarios.

El físico de esta famosa también tiene mucho que ver, pues lleva años haciendo ejercicio, además de cuidarse muy bien, incluso para ella más natural, mejor, pues hace tiempo decidió quitarse los implantes de pecho por diversas razones, entre ella ser una mujer mucho más natural, algo que le aplaudieron sus seguidores.

