Andrea Legarreta usa su "poder" para sacar a Jorge Van Rankin de Hoy

De nueva cuenta sale a relucir el rumor de que Andrea Legarreta y Galilea Montijo, tienen mucho "poder" sobre quienes entran y quienes se van del Programa Hoy. Supuestamente la esposa del cantante Erik Rubín no está muy contenta con Jorge "El Burro" Van Rankin sobre unas declaraciones que hizo anteriormente, por lo que usaría ese "poder" que tiene en Televisa para que el conductor salga del matutino.

Hace unos días en su columna para el Heraldo de México, Alex Kaffie comentó que "El Burro" Van Rankin se tomaría un descanso de la productora Magda Rodríguez. "Está feliz de irse de Hoy. Sí, Jorge 'El Burro' Van Rankin brinca de contento debido a que en agosto abandona ese programa".

"Por diez semanas él se largará del matutino de Las Estrellas para ir a grabar la próxima temporada de '40 y 20' (serie que protagoniza). El conductor, repito, brinca de contento porque que se ausenta temporalmente de Hoy (hecho que le significa vacaciones y descanso de Magda Rodríguez). Y es que ella y Jorge, Jorge y aquella, cada día se soportan menos. El Burro también está contento de saber que el ciclo de Magda como productora de Hoy concluye en diciembre próximo".

Supuestamente "El Burro" habría sido en realidad despedido del Programa Hoy, gracias a la influencia que ejercieron tanto Galilea Montijo como Andrea Legarreta. Efectivamente Jorge Van Rankin estará grabando la nueva temporada de "40 y 20", pero ya no regresará, presuntamente, al matutino bajo la producción de Magda Rodríguez.

En su momento también se llegó a decir que Andrea Legarreta y Galilea Montijo, tuvieron que ver con las salidas del programa de Fernando del Solar y Mauricio Mancera.

En febrero pasado "El Burro" estuvo en el programa La Saga de Adela Micha, donde reveló que en el foro de Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo si han tenido peleas y discusiones, declaraciones que no les habrían gustado a las conductoras de televisión.

"Entre hombres, no he visto. En siete años que yo llevo en Hoy, nunca he visto, con tres productores diferentes (Carla Estrada, Reynaldo López y Magda Rodríguez) yo no he visto un sólo problema entre hombres, entre mujeres sí, pero es normal, no es que yo esté hablando mal de nadie, porque es una persona que ves diario y ves más que a tu familia".

Sabes una cosa, las veo y se aman y de repente se pelean por pend...

Hasta el momento Jorge Van Rankin no ha comentado nada sobre estos rumores.

