Andrea Legarreta vence al COVID-19 y celebra la vida con un inspirador mensaje

Andrea Legarreta dio a conocer a través de sus redes sociales estar libre de Coronavirus. A fines del pasado mes de agosto la conductora del programa Hoy, su esposo Erik Rubín y sus hijas, dieron positivo a COVID-19, siendo la también actriz quien tuvo los síntomas más fuertes. Hoy Andrea expresa "la vida sigue".

Hoy me siento especialmente feliz, especialmente agradecida, mi cambio física y emocionalmente hablando desde hace un par de días ha sido maravilloso. Ya estoy lista para lo que venga, dicen que de pronto sentiré algunas secuelas de cansancio, pero nada con lo que no pueda, ya estamos libres del virus y agradecidos con Dios por cómo nos tocó vivirlo.

Andrea Legarreta mencionó en su post en su feed de Instagram que pronto contará a sus seguidores, mayores detalles de lo que vivió y aprendió tras contagiarse de COVID-19. "Pero hoy solo quiero celebrar la vida, solo les digo que no hay más que hoy, valora hoy, ríe hoy, abraza lo que estás viviendo hoy y ponte en manos de Dios. No alimentes tus miedos y alimenta tu fe, confía y entrégate a lo que estás pasando".

Andrea Legarrea lució este bello vestido rosa, para dar a conocer que está libre de COVID-19. Foto: Instagram @andrealegarreta

Andrea Legarreta agradeció los buenos deseos que sus seguidores le han estado enviando, luego de que se informara que tenía COVID-19. En una pasada publicación en Instagram, la conductora de televisión manifestó: "aquí les dejo algo que he estado reflexionando: te enteras de algún caso positivo y preguntas: '¿En dónde habrá sido el contagio? ¿Quién te contagió? ¿Tomabas las debidas medidas? ¿Te cuidabas lo suficiente?' Y más preguntas así".

Al ver la palabra 'positivo' en tus propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a todas esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito.

Andrea Legarreta mencionó que las personas que la conocen, saben que es una persona muy responsable. "He ido a trabajar desde que inició la pandemia con muchos cuidados y protegiéndome. Salidas aparte del foro, han sido pocas. Un par de reportajes con los cuidados que nos indican, ya en semáforo amarillo y con todos lo debidos cuidados, dos veces a restaurantes y al cine (que estaba vacío) y los lugares con muchos cuidados para sus clientes".

Asimismo argumentó que personas que se han quedado en casa se han contagiado de Coronavirus, "y siguen sin saber cómo fue y otros que salen a trabajar o al súper y gracias a Dios no se han contagiado (algunos sí). El asunto es que para que me contagiara seguramente andaba por ahí alguien que no sabía que lo tenía y me contagié. No se trata de encontrar culpables y más si te manejas responsablemente. Esto es una cadena dónde la mayoría de quienes contagian a otros no saben que lo tienen".

"Lo más probable es que tarde o temprano nos alcance el virus a todos, así como me dio influenza AH1N1 en dos ocasiones o cualquier otro virus o bacteria. No somos los primeros y no seremos los últimos (ojalá lo fuéramos). Si estás pasando por algo similar, te mando amor y buenas vibras, conecta con lo positivo, con el amor de tu gente, con la fe y con Dios. Mi familia bien y con menos síntomas que yo ❤️".

