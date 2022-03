Andrea Legarreta y Erik Rubín atacados por hacerse de la vista gorda del tema de Sasha Sokol

Andrea Legarreta de 50 años de edad y Erik Rubín de 51, fueron muy crticados en redes sociales, esto después de que Sasha Sokol dijo que nunca hubo un romance por parte del productor Luis de Llano cuando ella formaba parte de Timbiriche a sus 14 años, por lo cual lo acusó de haberla abusado.

Como era de esperarse, los medios de inmediato le preguntaron a todos aquellos que estuvieron de cerca con Sasha Sokol en esa época y uno de ellos fue Erik Rubín quien era parte de Timbiriche al igual que la afectada, por lo que respondió ante Ventaneando que no sabía de dicho abuso, pues el estaba en su mundo y centrado en la banda, es por eso que los usuarios se le fueron encima, ya que no le creyeron.

"Yo en esa época la verdad es que estaba muy chico, yo andaba con mi mundo y estuvo fue algo con lo cual me enteré a través de los años, ya más grande, claro que te toma de sorpresa", fue el comentario del famoso.

Por su parte Andrea Legarreta en el programa Hoy solo le tomó menos de dos minutos el tema de Sasha Sokol e incluso los medios le preguntaron si los mismo ejecutivos le prohibieron hablar mucho del tema, pues Luis de Llano siempre ha sido considerado una figura poderosa en Televisa, y aunque dijo que no se excusó que tenían como invitada a Alejandra Guzmán en el foro, por lo que no querían hacerla menos por el delicado tema de la ex timbiriche.

"En nuestro caso no fue nosotros teníamos de invitada a la Guzmán que en algún punto, pues que el programa estaba más dirigido a dedicarle la mayor parte del tiempo a su presencia y no sé si después se tratara más a fondo este tema", dijo Andrea Legarreta.

Como era de esperarse, los internautas se indignaron con la conductora mexicana, quien lleva años al frente del programa Hoy.

"Hizo pausas, un psicólogo la debe analizar esta entrevista. Los cortones o pausas que da, denotan que sabe más. Le dio en el clavo cuando la reportera le pregunta de sus hijas", "Muy nerviosa Andrea. Como va a ser que no le pidieron dedicar más espacio a este tema. Por favor", escriben las redes.