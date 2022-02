México.- Uno de los matrimonios más estables dentro de mundo del espectáculo es el conformado por Andrea Legarreta y Erik Rubín, pareja que recientemente destapó absolutamente todo sobre su vida privada y dejó con la boca abierta a sus seguidores, esto durante una entrevista con el Escorpión Dorado para su programa de YouTube Al Volante.

Se desató toda una revolución luego de que el youtuber les preguntara sobre sus posiciones favoritas en la cama durante el acto, momento en el que no temieron contarlo a detalle; "69", respondió Erik. Entre risas, Andrea desmintió a su esposo y reveló que era: "Encima de él".

Pero no fue lo único que destaparon, el Escorpión Dorado también les preguntó si tenían pase libre con algunas personas, quienes les gustaran mucho y que estar con ellas no generaría ningún problema en su matrimonio. "Yo nunca lo he pensado", dijo Legarreta, mientras que su esposo se pudo a pensar en quién podría ser.

También revelaron que uno de los lugares más extraños en el que han intimado en su vida es en una lavandería del teatro 2: "Te subes a la lavadora y vámonos recio, está bonito como vibra la lavadora", contó el intérprete. "La lavadora te ahorra el movimiento... mira sin manos", agregó la conductora de Hoy.

Finalmente, la pareja fue cuestionada sobre los hábitos que más les molesta uno del otro. Andrea Legarreta confesó que lo que más la hacía enojar de su esposo es que sea una persona de repetidas flatulencias. Erik Rubín no reveló qué es lo que más le molesta de su esposa.

Andrea Legarreta y Erik Rubín dan fuertes e íntimos detalles sobre su relación

Aunque se han vuelto una de las parejas más queridas dentro del mundo del espectáculo, lo cierto es que la relación de los famosos también ha sido muy polémica y ha dado mucho sobre qué hablar; el problema más reciente que tuvieron fue en 2021, cuando a Erik se le vio con una mujer en una imagen comprometedora, a lo que Andrea externó que se trataba de una situación "sin sentido".

