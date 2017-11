¿Andrea Legarreta y Galilea Montijo fuera de "Hoy"?

Los repentinos cambios de Televisa han generado gran incertidumbre entre sus trabajadores, ya que en los últimos meses se han hecho una serie de cambios, en general a todos los que pertenecen dentro de la empresa.

De acuerdo con el "Diario Basta" dos conductoras las cuales serían las próximas afectadas son Andrea Legarreta y Galilea Montijo quienes tras muchos años de permanecer en el matutino "Hoy" y tener privilegios se quedarán sin exclusividad.

Los cambios serán a partir del primero de enero de 2018, lo que convertirá a Montijo y Legarreta como famosas libres las cuales podrán laborar en distintas empresas.



Quitarles la exclusividad a estas dos estrellas reducirá costos, ya que ganan casi dos millones de pesos (106 mil dólares) mensuales entre las dos.

Según, Galilea ya está buscando otras opciones de trabajo, se sabe que está en pláticas con productoras de Miami para empezar una nueva carrera en Estados Unidos y cumplir uno de sus sueños el cual es conducir en ese país.

Recordemos que varios actores han tenido que irse a otra televisoras por el recorte de personal tal es el caso de Dulce María, Fernando Colunga y Lupita Jones quien ahora forma parte de las filas de Tv Azteca.

Cabe mencionar que el cambio más grande que sufrió la empresa fue la salida de Emilio Azcárraga.

Pero hace unas semanas acaparó los titulares por la reacción que tuvo ante una reportera del programa de espectáculos 'Ventaneando', ya que la periodista cuestionó a la esposa de Erik Rubín, de regreso de un viaje a Mérida con sus hijas, sobre el asalto.

El material rápidamente se convirtió en noticia, ya que Andrea reaccionó de una manera molesta porque sus hijas (que la acompañaban en ese momento) no estaban enteradas de la situación: "Mis hijas no saben nada de eso. Ellas no saben nada ¿quieres informales tú?, manifestó molesta.

Ante la polémica que generó la reacción de la también actriz, explicó que antes de grabar la entrevista ella había pedido a la reportera que no tocara el tema del asalto porque sus hijas no conocían detalles de la situación, pues no quería que se asustaran:

"El otro día me hicieron una entrevista en el aeropuerto de Mérida, llegó una chica muy sonriente, todo el tiempo sonriente, entonces cuando me bajo de la camioneta le digo, 'porfa no me vayas a preguntar de lo del asalto a mi casa, porque mis niñas no saben los detalles".

La conductora continuó narrando: Enfrente de mis hijas me pregunta '¿Cómo estuvo lo de los tipos que se metieron a robar a tu casa?' (lo hizo) enfrente de mis hijas y le había pedido por favor que no lo hiciera. Mis hijas sabían que habían investigado y tú sabes cómo cuidas a tu gente y eso no se hace".

Además, Andrea añadió que sus hijas se mostraron agobiadas ante la situación al escuchar la pregunta:

"Puede ser muy sonrientes, pero sí notan la violencia pasiva detrás de las preguntas", explicó.

"Hay un punto en el que, claro, cuando ya reaccionas así dicen 'sí se enojó'. Pues es que sí te enojas, es que sí eres una persona normal, común y corriente, te dediques a lo que te dediques. No fui grosera, simplemente se nota la molestia porque yo amablemente le pedí que cuidara esa parte y no lo hizo", finalizo.



