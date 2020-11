Andrea Legarreta y Galilea Montijo lamentan la muerte de Magda Rodríguez, productora del programa Hoy

La productora de televisión Magda Rodríguez falleció este domingo 1 de noviembre de 2020, al parecer tras sufrir un infarto. En la cuenta de Twitter de Televisa Espectáculos se informó: "con profundo pesar se informa el lamentable fallecimiento de la productora Magda Rodríguez. Descanse en paz". La productora del programa Hoy acababa de cumplir 57 años de edad el pasado 21 de octubre. A través de sus respectivas cuentas en Instagram, Galilea Montijo y Andrea Legarreta, expresaron su sentir ante esta triste noticia:

Así te recordaré siempre, sonriéndole a la vida, a lo bueno y no tan bueno. Gracias por todo lo aprendido, gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen, trabajadora incansable.

Andrea Legarreta, una de las conductoras estelares de Hoy, manifestó que Magda Rodríguez a pesar de las adversidades, hizo un grupo "de personas que trabajamos en un programa, una familia. Celebro tu vida Magda querida, ese foro y el día a día se sentirán vacíos en tu ausencia, pero seguiremos entregando todo".

Asimismo Andrea Legarreta expresó que el show debe continuar en honor a Magda Rodríguez. "Te amamos Magda, Dios contigo y tu familia, fortaleza y luz mi Andrea Escalona y Andrea Rodríguez ❤️ Y cómo seguramente tu lo hubieras querido, el show debe continuar, va por ti jefa".

Por su parte Galilea Montijo, otra de las conductoras estelares del matutino Hoy, manifestó en su feed de Instagram ante la muerte de Magda Rodríguez: "mi corazón está muy triste, no tengo palabras".

Magda Rodríguez no prestaba importancia a los chismes

Además de su trabajo como productora del programa Hoy, Magda Rodríguez también era reconocida por su trabajo el programa Enamorándonos de TV Azteca y por el programa matutino de Telemundo ganador de un Emmy, Un Nuevo Día. Su padres, Malena Doria y Jorge del Campo, fueron dos de los primeros actores de Televisa y la introdujeron en el mundo de la televisión desde temprana edad.

En varias ocasiones se llegó a decir que Magda Rodríguez era la responsable de crear enemistad entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta. "Hoy, el programa matinal más visto de televisión abierta, vive una guerra interna entre sus conductoras estelares debido a la desunión que Magda Rodríguez se encargó, ¡y se sigue encargando!, de sembrar. Y es que divide y vencerás es su epígrafe y lema", aseguraba hace unos meses Alex Kaffie.

Ante estas acusaciones del periodista de espectáculos en contra de Magda Rodríguez, la productora de televisión compartió un video con Las Estrellas en agosto pasado, donde comentaba al respecto: "respecto a si Galilea y Andrea están separadas por mi culpa, una cosa, ya somos suficientemente grandes e inteligentes para hacer por sí mismo lo que ellas quieran, ni yo ni nadie las va a separar, ellas están unidas, hacen un gran equipo. Yo agradezco muchísimo ser la productora de 'Hoy' y el poder estar en esta parte de 'Hoy' que ha tenido tanto éxito. Hoy cumplimos 22 años, y si no estuvieron juntas fue por la pandemia, desde hace mucho tiempo estamos divididos en equipos, el equipo A y el equipo B, y no hagan caso a chismes".

Tras darse a conocer esta noticia, otras personalidades de la televisión mexicana han manifestado su sentir por la muerte de la productora. "Lamento el fallecimiento de mi amiga Magda Rodríguez, fortaleza y resignación para su familia y en especial para Andrea Escalona, descase en paz", escribió en Twitter el productor de televisión Juan Osorio.

El actor y conductor del matutino Hoy Lambda García, manifestó: "no lo puedo creer, de verdad no lo puedo creer. No hay palabras mi Magdis, vuela alto". Por su parte Maxine Woodside escribió en sus redes sociales al enterarse de la muerte de Magda Rodríguez: