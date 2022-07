¿Andrea Legarreta y Galilea Montijo sacaron a Fernando del Solar de "Hoy"? Tania Rincón dice lo que pasó

En marzo de 2018, Fernando del Solar se sumó al elenco de conductores de "Hoy", uno de los programas estelares de Televisa, sin embargo, tres meses después sorprendió al anunciar que se retiraba de este matutino. En su momento, surgieron los rumores de que Galilea Montijo y Andrea Legarreta tuvieron que ver con su salida, presuntamente por los malos tratos que le daban.

Posteriormente, en una entrevista para el programa "La Cuchara", el mismo Fernando del Solar confesó que hubo poca afinidad con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, conductoras estelares de "Hoy".

"Como en todo grupo de trabajo hay personas más afines y menos afines, ellas tienen su personalidad, su carácter, es su programa, yo fui el que estaba llegando, el que tenía que adaptarse, yo no me sentí en mi lugar, si no me siento así no puedo ser creativo, no puedo explotar".

En un reciente encuentro con varios reporteros de espectáculos, Tania Rincón contó lo que realmente pasó, con respecto a la salida de Fernando del Solar de "Hoy". Cabe recordar, que ambos trabajaron en "Venga la alegría", matutino de TV Azteca, donde forjaron una muy buena amistad.

Según Tania Rincón, Fer no logró adaptarse. "Tuvo una época breve en 'Hoy', pero, finalmente, fue una época complicada para él porque venía de ser el protagonista de 'Venga la alegría', donde yo compartí con él, y no se adaptó porque simplemente se juega diferente. Él lo dijo: 'no me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero'".

Actualmente, Tania Rincón forma parte del elenco de dicho programa, señalando que ha comprobado lo mucho que sus compañeros apreciaban a Fernando del Solar. "O sea, él lo decía y se burlaba: 'no eres tú, soy yo'. Ahora que convivo con mis compañeros en 'Hoy', me doy cuenta de que ninguno le hizo una grosería ni mucho menos, solo no se adaptó al tipo de formato del programa".

Fernando del Solar murió a fines del pasado mes, a sus 49 años de edad, debido a una neumonía. Su esposa, Anna Ferro, informó que esto se complicó por el deterioro en sus pulmones, a consecuencia del Linfoma de Hodgkin que padeció.

Luego de darse a conocer esta lamentable noticia, Tania Rincón publicó este mensaje en memoria de Fernando. "Siempre que tuve la oportunidad, te dije lo mucho que te admiraba y lo agradecida que estaba contigo, por ser mi guía y echarme una mano cuando lo necesite. Buen viaje querido Fernando. Abrazo fuerte y solidario a Paolo y Luciano, que encuentren pronto consuelo su esposa y familia. Arriba los corazones".