Andrea Legarreta y sus hijas conquistan la alfombra roja

Andrea Legarreta participa junto con su hija Nina Rubín, en la película "Mamá se fue de viaje" que se estrenará en las salas de cine este próximo viernes 13 de septiembre. La actriz y conductora de televisión, así como sus hijas Mía y Nina, desfilaron por la alfombra roja durante la premiere de dicha película.

En su cuenta de Instagram la conductora del Programa Hoy compartió varias fotografías de este momento que compartió con uno de los mayores tesoros de su vida, sus hijas. Tanto madre e hijas derrocharon belleza, carisma, simpatía y elegancia. Asimismo en la publicación de Andrea Legarreta, se puede ver que Nina y Mía se han convertido en bellas señoritas.

"La noche de anoche, celebrando esos regalos que nos da la vida. Ya vamos a estrenar 'Mamá se fue de viaje' el 13 de septiembre sólo en cines. Nos faltó Erik Rubín quien estaba en teatro. Gracias a todos los que hicieron que fuera posible, gran equipo", escribió Andrea Legarreta en su post.

Anteriormente en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para su programa en Radio Fórmula, la actriz mencionó que por ejemplo a sus hijas, no se quedaría calladas ante los fuertes comentarios e insultos por parte de Alfredo Adame.

“No me voy a quedar callada porque es darle el ejemplo a mis hijas, es darle el ejemplo a personas que me siguen, a gente que me quiere y que de pronto para mí es un halago, pero a veces hasta me toma de ejemplo para sus propias vidas".

No puedo quedarme callada ante semejante insulto, no puedo quedarme callada ante la publicación de una revista que se la vive difamando y metiéndose en la vida privada de los demás.

"Este tipo miente, está mintiendo, ni siquiera tiene idea de la temporalidad", mencionó en referencia a Alfredo Adame.