Andrea Meza, Miss Universo 2021, desea hacer carrera musical y muestra cómo canta

México. Andrea Meza, Miss Universo 2021, originaria de Chihuahua, México, siempre ha estado llena de sueños y metas; el participar en concursos de belleza ha sido uno de ellos, pero convertirse en cantante también.

En entrevista con Televisión Azteca, Andrea comparte cuáles son sus próximos planes personales y profesionales y cantar podría ser uno de ellos, puesto que es algo que la apasiona bastante.

Es algo que sí me gustaría, grabar un disco. Me encanta cantar, los que me conocen saben que siempre estoy cantando en el baño, trapeando, lavando los trastes, en el carro y estaría increíble dedicar mi vida a algo que me gusta."