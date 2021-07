Andrea Noli revela su verdad respecto a la hija que tuvo con Jorge Salinas: "¡No quiere conocer a su papá!

México. En entrevista con "El minuto que cambió mi destino", la actriz Andrea Noli detalla el proceder de Jorge Salinas a través de los años ante Valentina, la hija de ambos, y refiere que realmente nunca se ha interesado en tener contacto con ella y mucho menos conocerla.

Pero Valentina, quien ya tiene 15 años y es una niña madura, admirable y ambas son muy amigas, dicho por Noli, sabe cómo se dieron las cosas entre su mamá y Jorge, y lastimosamente se niega a tener contacto con él y mucho menos conocerlo.

Noli reconoce que en medio de una amistad con Salinas se dio su relación. "El es un hombre seductor y yo una chavita encandilada, y así se dio", refiere acerca de cómo se relacionó con el famoso actor.

Él estaba casado y ella lo sabía, reitera Noli a Gustavo Adolfo Infante, quien la entrevista, y su relación se trató más que nada de una atracción física, pero ella se enamoró de él.

Leer más: Grupo La Resistencia quiere "pegar" y da a conocer su tema "Me lo volviste a hacer"

Andrea Noli y su hija Valentina. Foto de Instagram

Y tras quedar embarazada de Salinas, Noli confiesa que le mandó mensajes por celular, pero no los contestó; sabía que él estaba en problemas de su matrimonio y fue lo más franca que pudo.

Le dije que no quería perjudicarlo y no esperaba nada de él, le agradecí que quedé embarazada de alguien a quien he amado tanto, se mlestó y ahi quedó todo, me dijo que luego hablaríamos y eso nunca sucedió."

Andrea también menciona que una vez se encontró casualmente con Jorge en un restaurante y le expresó que quería conocer a su hija, per le contestó que eso sería posible si se trataría de que comenzaran una relación familiar de padre a hija, y no de verse en una sola ocasión, y jamás la buscó.

Nuestra hija tiene 15 años de edad, me gustaría que Valentina un día pueda conocer a su papá, pero tristemente son cosas que pasan en la vida. Cuando crezca más veremos si ella quiere o no quiere conocerlo, pero por ahora no quiere."

Foto de Instagram



Una vez hice el intento de juntarlos pero Valentina no quiso; cuando tenía como seis años me preguntaba mucho por él. Le mandé mensajes a Jorge y le pedí si podían verse, pero no me respondió nada."

Andrea y Valentina se llevan excelentemente bien y comprende muchas cosas, manifiesta la guapa actriz. "Le he explicado poco a poco conforme ha ido creciendo y está al tanto de todo."

Leer más: "Estoy harta del bullying": Frida Sofía estalla por comparaciones con su sobrina Michelle Salas

Apartir de 27 minutos con 30 segundos los comentarios de Andrea Nolli acerca de Jorge Salinas:

Jorge Salinas. Foto de Instagram