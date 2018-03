Andrea Portugal enfrenta nuevos retos

Mazatlán.-La actriz, originaria de Jalisco, Andrea Portugal ya ha tenido la bendición de participar en proyectos como Amor de barrio, Mi marido tiene familia, ahora se enfrenta a nuevos retos con los personajes que interpreta en las series Paramédicos y Falsos falsificados y muy pronto será el estreno La Bandida.

El reto llegó



Portugal relata que la serie Paramédicos, en su tercer temporada, ya se puede ver todos los miércoles por el Canal 11 y tiene muchas sorpresas para los televidentes.

En dicho proyecto, su personaje se llama Tamara.

“Es una actriz famosa que tiene serios problemas con las drogas, teme entrar a una clínica por ser famosa. Para poder dar vida al personaje estudié un poco de las reacciones de las personas que consumen cocaína”, expresó.

Reveló que tuvo algunas complicaciones para dar vida al personaje, pero agradece al director y a la producción el gran apoyo brindado.

“Yo quería hacer el personaje y se me cumplió, al final es el tipo de personajes que te da gusto interpretar porque son diferentes, no creo que hacer a una mujer con problemas de drogas denigre mi trabajo como actriz. Ya en otras ocasiones he hecho personajes más tranquilos, pero esto es un gran reto, me exige más”, reveló.

Entra a La Bandida



La actriz será parte del elenco de La Bandida (protagonizada por Sandra Echeverría), donde dará vida al personaje Leonor a quien describe como una mujer con fuertes problemas a causa de los celos. Reseña que algunas de las cuestiones que más le costó trabajo es adentrarse en el lenguaje, ya que la historia se centra en la época de los años 20. “Es una celópata, tomará decisiones desafortunadas, sin duda Leonor sufre por lo que piensa, por lo que hay en su cabeza. Aún no hay fecha de estreno para La Bandida, pero esperemos que sea muy pronto.

Más libertad



Por último la actriz agradeció la gran apertura que se ha dado en las televisoras, ya que ha sido parte de varias series, algunas de ellas están en Televisa otras en TV Azteca. Indica que esto da más oportunidades de trabajo a los artistas y les da más libertad.

Monday in red ♥️ Una publicación compartida de Andrea Portugal (@andreaportugalmx) el Feb 19, 2018 at 8:40 PST

Sobre la creación de series afirma que es un mercado que últimamente tiene mucha demanda y esto les permite a los televidentes tener más opciones de proyectos para ver, pero a los actores les exige más, ya que cada vez el público es más demandante.