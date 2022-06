Andrea Rodríguez, productora de "Hoy", desenmascara a Gomita al salir de "Las estrellas bailan en Hoy"

La youtuber Gomita, cuyo nombre verdadero es Araceli Ordaz, tuvo una controvertida salida de "Las estrellas bailan en Hoy", el cual se lleva a cabo en el programa "Hoy". Fue pareja de baile del actor y cantante sinaloense Miguel Martínez. De acuerdo con la hermana de los payasos "Lapizito" y "Lapizín", tras recibir supuestos malos tratos por parte de la producción, tomó la decisión de dejar la competencia de baile.

En su canal de YouTube, Gomita contó que antes de abandonar "Las estrellas bailan en Hoy", no pudo asistir a todos los ensayos, debido a que durante dos días estuvo sumida en una fuerte depresión, a consecuencia de unos problemas de salud mental que padece, a raíz de la supuesta violencia intrafamiliar por parte de su papá.

Al parecer, la producción del reality show antes mencionado, tuvo poca empatía ante su situación. Además, dijo que ya había pasado por una situación similar (malos tratos), cuando estuvo en programa "Sabadazo".

"Seré muy honesta, mi punto principal es que todo esto yo lo viví en 'Sabadazo', malos tratos de que tú tienes que hacer lo que ellos digan, porque si no estás mal. Lo aguanté seis años, no lo quiero volver a vivir; en esos momentos reviví mi pasado y dije: 'no lo quiero vivir', por eso dejé 'Las estrellas bailan en Hoy'".

En una entrevista para TVyNovelas, la productora del programa "Hoy", Andrea Rodríguez (hermana de la fallecida Magda Rodríguez), desenmascaró a la youtuber Gomita. "A estas alturas solo le deseo que le vaya bien, que Dios la bendiga".

Según la youtuber, los jueces del concurso no le dieron importancia a la depresión que padece. La productora de televisión Andrea Rodríguez, manifestó que cuando contrató a Gomita para participar en "Las estrellas bailan en Hoy", ella no les comentó que tenía problemas de salud mental.

"Cualquier persona que entra a un reality show sabe que va a ser juzgada y esta no es la primera temporada, es la tercera, los jueces están haciendo su trabajo, y cualquier persona que lea esta entrevista sabe que así son estos programas, yo soy juzgada diariamente, el público me juzga con el rating, ojalá la vida no nos juzgara".

Araceli Ordaz dijo en su video, que hablar con Andrea Rodríguez, era "hablar con la pared", a lo que la productora respondió:

"Quien me conoce sabe que yo soy una productora de puertas abiertas, y si no pudo hablar conmigo es porque no quiso, el día que ella pidió hablarme yo le respondí, yo llego muy temprano, los veo ensayar, estoy todo el tiempo ahí".

Además de negar malos tratos a Gomita, la productora de "Hoy" dejó muy en claro que no volverá a trabajar con ella. "La verdad es que a mí me gusta la gente comprometida y las formas son muy importantes, o sea, la manera en la que hizo las cosas, a mí no me parecieron".

Gomita también se quejó porque no le daban de desayunar a su asistente. Andrea Rodríguez mencionó que en ninguna televisora se le da desayuno a las personas, señalando que el programa "Hoy" tiene esa prestación para los conductores y los talentos. "Imaginen que nosotros tuviéramos que darle de desayunar a más de 200 personas al día, que son las que trabajan con nosotros, sería muy complicado".