Andrea Toscano a punto de caerse en pasarela de Miss Universo

La mexicana Andrea Toscano, se ha convertido en una de las favoritas de Miss Universo 2018, y es que la joven se preparó arduamente junto a su asesora Lupita Jones, directora de Mexicana Universal.

Resulta que en la preliminar de traje de baño y vestido de noche, Andrea Toscano estuvo a punto de caerse en plena pasarela, así lo confesó antes las cámaras del programa, 'Todo un Show'.

"Tuve como un resbalón por que el que nos está haciendo las señas me dijo vete pero después me dijo así y bueno al momento de querer dar mi vuelta no me salió como lo estaba practicando, pero me sentí bien lo termine...", dijo Andrea Toscano sobre la caída que pudo haber tenido.

Cabe mencionar que desde la llegada de Andrea Toscano a Tailandia, lugar donde se lleva a cabo el Miss Universo, ha paralizado a todos sus habitantes por su belleza.

Por si fuera poco no es la primera vez que una reina de belleza tiene una caída en un certamen de belleza, ya que es muy común que el tacón alto y los nervios invadan a las participantes.