La mente de Andrea Verónica crea fascinantes mundos

De cierta manera, el navegar de Andrea Verónica Márquez por el mundo de la escritura comenzó desde muy temprana edad, cuando escribió su primer libro titulado Una niña en el mundo rosa: "desde ahi siempre tuve historias que contar y se me facilito poder escribirlas ya que desde chiquita leo", señaló en charla con EL DEBATE.

La también actriz, modelo y bailarina, encuentra en la escritura una sensación, una serenidad, un sentimiento indescriptible, que no ha podido hallar en ningún otro lugar.

Me da una confianza en mi misma que no encuentro en ninguna otra parte, al menos que sea mi propia historia que yo cree, es algo muy diferente al poder hacer algo de la nada, cuando tu estas desde cero escribiendo el guion y creando un mundo y personajes, es un sentimiento que nada mas te lo puede dar.

Foto: cortesía PADMA & PR agencia

Los sueños de la bella Andrea Verónica van más allá de cualquier muro o frontera. Su mente brillante es su mejor arma.

Anhelo poder estar escribiendo mis propios trabajos asi sean películas o series, lo mas posible salir en mi propio trabajo como actriz, ser una mujer mexicana escritora conocida a nivel internacional, para mi seria un sueño.

Andrea Verónica es una joven de familia, académica y creativa. Precisamente esa creatividad, la ha llevado a contar historias en plataformas de streaming: "estaré como actriz en una serie para Netflix, ya esta en pre-producción y como escritora estoy involucrada en una serie que será para Netflix también, la cual ya aprobaron".

Foto: cortesía PADMA & PR agencia

La joven con una licenciatura de Leyes y Teatro por la Universidad de Columbia, en Nueva York, ayudó en el desarrollo de una serie para Amazon, pero debido a cambios corporativos, todo el trabajo quedó en pausa.

"De lo Amazon no puedo contar mucho realmente porque hay muchos cambios que están pasando en el mundo corporativo, como acababa de haber ese cambio en Televisa y todo eso, es una serie que ya habían aprobado, es una serie que yo ayude a desarrollar y estamos viendo quien será la casa productora básicamente".

Andrea Verónica ama muchas cosas en esta vida, una de estas es la actuación. Anteriormente participó en dos obras para Teatro en Corto: “Andrea la Obra” y

“Hasta que la muerte nos separe”, donde lo primordial para ella, es divertirse.

"Es muy diferente al teatro normal, películas y demás, yo creo que divertirte mucho con el papel, recordar que estas contando un historia al final del dia, estas comunicándote con el publico, requiere mucho enfoque para no perderte ya que el publico esta a unos pies de ti, pero sobre todo, divertirte".

Andrea Verónica aplaude la apertura que las televisoras en nuestro país han tenido de unos meses a la fecha.

"Me agrada, es algo que ya era necesario, este cambio le ha abierto las puertas a muchos creativos, a muchas personas que no tienen casas de producción y tantas posibilidades y que ya no este tan monopolizado todo, es un cambio necesario que necesita México sobre todo para poder ser parte de la conversación internacional que esta ocurriendo ahorita".

Y una prueba latente de la pasión que tiene Andrea Verónica por la escritura, es el aprovechar cualquier momento libre para escribir.

Foto: cortesía PADMA & PR agencia

"Escribo en cada momento libre que tengo, tengo muchas juntas con mis jefes para sentarme a escribir con ellos cuando me editan y demás, yo creo que la mayoría de mis días requieren estar sentada escribiendo y si no, cuando tengo mis días de llamado en el mismo set me la paso escribiendo, cada momento libre que tengo, trato de estar haciendo algo, aparte con mi escuela y demás, es necesario".