Andrea de Alba y Jandino llevan un mensaje de amor a sus fans

Mazatlán, Sin.- El talentoso ecuatoriano José Andrés Chiluiza Calderón, mejor conocido como Jandino, quiere expandir sus horizontes más allá de la actuación, y aunque ya se le conocían sus habilidades musicales, ahora se mudó a este país para conquistar a los mexicanos con su voz y composiciones.

Desde hace algunos meses comparte una bonita relación con la actriz, Andrea de Alba, y juntos escribieron la canción, Casita de playa, cuyo video, que se estrenó el pasado 21 de febrero, ya alcanzó más de un millón de reproducciones en YouTube.

Una maravillosa historia de amor es la que están viviendo los jóvenes, y eso fue lo que les inspiró para crear la canción y transmitir ese sentimiento a sus seguidores.

Para de Alba, el periodo de confinamiento y estar separada por un prolongado tiempo de la persona que ama le ayudó a reflexionar mucho sobre el verdadero amor.

“Duramos tres meses separados. Al inicio era una incertidumbre gigante la tristeza de estar separados, y la incertidumbre del virus. Él estaba solito en Argentina, encerrado. Ya cuando me pude ir de ahí no nos hemos separados. Queremos dar un mensaje a las parejas que si siguen separadas, que tengan paciencia, que no son las únicas. Eso a mí me reconfortó mucho, pensar que no soy la única, pero también nos ayudó mucho para valorarnos. También es parte de nuestra canción, el mensaje de amor de respeto hacia tu pareja, de tener una relación sana”, expresó la también actriz.