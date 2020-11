Andrea, la hija de Omar Chaparro, conquista seguidores en redes con su belleza

México. Andrea, la hija de Omar Chaparro, conquista en redes con su belleza y mini cintura, además suma seguidores en Instagram. Luego de mostrarse tan bella en Instagram en una nueva publiación, su famoso papá la cuestiona: ¿Por qué estás tan bonita?. La joven tiene mucho parecido físico con él y aunque es poco conocida, ya comienza a hacerse notar con sus publicaciones.

Hace semanas que Andrea, hija de Omar Chaparro, no publicaba en Instagram y ahora reaparece para posar con una holgada falda y una diminuta blusa que le valen muchos halagos por parte de sus admiradores y de los de su papá Omar, conductor del reality show ¿Quién es la máscara?.

Omar Chaparro es un hombre afortunado, ya que ha logrado hacer una familia feliz al lado de su esposa Lucía Ruiz de la Peña, con quien se casó en 2001, pero también en el aspecto profesional está realizado. Además de cantante es actor y conductor. Actualmente participa como tal en el reality ¿Quién es la máscara?.

Y en su faceta de actor, Omar ha logrado destacar dentro y fuera de México en películas como Suave patria, Amor a primera visa, No manches Frida, Todas caen y Como caido del cielo, por citar algunas.

Y en una entrevista reciente con la revista ¡HOLA! se definió como un hombre feliz y enamorado de la vida, de su familia y por supuesto, de su esposa.

Soy un tipo muy enamorado de mi mujer, y me gusta estar con ella, y me gusta que se duerman temprano para que me dejen estar con ella”, contó el intérprete, quien lleva ya casi 20 años de matrimonio con Lucy, ambos padres de Andrea, Sofía y Omar Emiliano.