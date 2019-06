Andrés Carlón presenta su primer disco

A ndrés Carlón es un cantautor y productor mochitense quien recientemente lanzó su primer álbum musical titulado Regálame un intento.

Disco nuevo

En entrevista para EL DEBATE, el músico nos compartió todos los detalles respecto al disco, el cual está conformado por 15 temas, en su mayoría de regional mexicano, incluye también temas acústicos y de pop. El disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, junto con un videoclip de la canción No te fijes en mí, una colaboración con la cantante Laraim. “Grabé un disco con 15 temas con la intención de ofrecerle estos temas a las bandas, porque el género regional es tendencia, y quería aprovechar eso, por eso compuse ese estilo de canciones. El disco incluye en su mayoría en el género regional, hay una que es más acústica, que se llama No te fijes en mí; la grabé con Laraim, una gran cantante también de la región. La canción ha tenido muy buena respuesta del público y tiene bastantes reproducciones”, expresó Andrés.

Inicio

El también compositor expuso que desde que recuerda a él le gusta la música, inició a cantar junto con un amigo, con quien tenía un proyecto eran un dueto, y juntos aprendieron a cantar; de esta forma se iniciaron en la música y continuaron en ella, hasta que sus caminos se separaron y Andrés siguió tocando puertas hasta que logró dedicarse totalmente a este arte. Fue a partir de los 19 años de edad cuando comenzó a tocar en algunos espacios artísticos de la ciudad.

Faceta como compositor

Como compositor uno de sus objetivos es lograr que artistas reconocidos conozcan sus temas y graben alguno de ellos, para de esta manera lograr financiar su proyecto como músico. “Para mí sería un honor que alguna banda grabara un tema mío, me gustaría que conocieran mis canciones. Yo no estoy con ninguna compañía, y trabajo con mis propios recursos, entonces pensé en aprovechar la tendencia de la música regional para dar a conocer mis canciones, y así poder financiar mi propio proyecto”, agregó Carlón.

Respecto a su carrera como artista, Andrés Carlón quisiera hacerla crecer y llevar su música a los escenarios más grandes de México y si existe la oportunidad, en algún momento presentarse en lugares de otros países. “Quisiera dar a conocer mi música a nivel nacional o hasta donde se pueda; que la gente se sienta identificada con algún tema mío, es algo increíble. En algunas presentaciones ya me piden mis canciones, y es muy gratificante; quisiera llegar lo más lejos posible, sin perder el piso. Dentro de mis sueños está hacer de todo musicalmente, a mí me encanta el mariachi, los boletos, las baladas, la salsa el big band, me encantan muchos estilos como para limitarme.

El apoyo de la gente es muy valioso, agradezco mucho a quienes me apoyan y también los invito a que me sigan en las plataformas digitales, y a que escuchen mis canciones, que apoyen el talento local”, finaliza Carlón.