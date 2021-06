Andrés Cepeda: "Será un tesoro regresar a los escenarios"

Con una carrera impecable, el cantante y compositor Andrés Cepeda, ha brillado con su talento, lleno de romanticismo, humildad y carisma y hoy marca una nueva etapa en su carrera, recordando una vez más lo que ha vivido durante este confinamiento y aun así está esperando con ansias volver a reencontrase con su público.

En entrevista para DEBATE, el artista originario de Colombia promociona su nuevo tema Lo que se va junto con Ximena Sariñana que explora sonidos diferentes, confirma la versatilidad de Cepeda para utilizar samplers, cajas de ritmo, sintetizadores y otras herramientas que habitualmente no utiliza, que había venido coleccionando y tenía guardadas en su bodega de instrumentos musicales. La canción es la primera entrega del que será el decimocuarto trabajo de estudio de Andrés Cepeda.

¿Qué es lo que has aprendido y valorado en este tiempo de pandemia como persona y artista?

"Bueno pienso como la mayoría de los cantantes de este planeta, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre varias cosas, sobre la vida, la fragilidad, la salud, hemos sufrido por fortuna no he tenido pérdidas humanas pero he visto que muchas personas si, por fortuna pudimos estar muy activos junto con nuestros fanáticos, conciertos virtuales, haciendo cosas y que nos han permitido caminar durante este tiempo pero si hay una serie de lecciones que van caminando, cosas que antes dábamos por sentadas que hoy valoramos muchísimo, por ejemplo la posibilidad de subirse al escenario y cantar con el público, que era algo para nosotros como paisaje de todos los días, pero resulta que ahora tiene un valor inmenso y ahora las oportunidades regresar a los escenarios lo vamos a atesorar muchísimo, así como ver a las personas que no vemos por mucho tiempo, el aprendizaje que tuvimos dentro de nosotros mismos, trabajando en la parte creativa, producción, ahora es mucho más importante en mi caso hacer música y que antes pasábamos arriba de un avión y no lo apreciábamos".

¿Lo que se va, la nueva canción que ahora estás presentando a Ximena Sariñana?

"Esta canción es el primer sencillo de mi nuevo álbum y escogí que fuera porque fue de las primeras que realicé, me gustó muchísimo como quedó, me sentí muy cómodo trabajar con Ximena, es una canción que de alguna manera define el sonido de lo que viene siendo el álbum, entonces estamos felices de presentarla, tuve la oportunidad de conocer a Ximena para hacer este trabajo porque cuando empecé hacer el tema no la conocía y muy rápido me imaginé una voz femenina y me obsesioné con que fuera ella, hicimos una buena amistad rápidamente y aunque no nos hemos visto frente para darnos un abrazo, si encontré en ella una gran disposición y generosidad con su talento y todo salió muy bonito entonces estoy feliz porque además de tener un tema que me llena cuento con una aliada para que en un futuro poder seguir haciendo más música".

¿El nuevo tema es el parteaguas de tu próximo material discográfico?

"Esta canción de alguna manera es el abrebocas del álbum nos da entender de lo que no da, tiene un sonido fresco como esta canción, tiene algunos invitados, otras canciones en solista, son 10 temas y voy a estarlas presentando durante este año 2021 y parte del 2022 y bueno es como cada uno de los álbumes que he hecho, tiene un carácter diferente, pero en este caso fui un poco atrevido con los temas".

¿En el 2020 lanzaste el álbum titulado 13 que fue nominado en los Latin Grammy?

"Ese álbum lo lanzamos hace un año tuve la oportunidad de trabajar con artistas jóvenes y muy talentosas que me ayudaron a refrescar el material y tuve la oportunidad de tenerlo nominado en los Latin Grammy como mejor álbum pop tradicional junto con otro que realicé mi compadre Fonseca en la misma categoría estuvieron los dos y la fortuna fue que nos lo llevamos con el álbum de Fonseca, un álbum producido y escrito por los dos, así que fue un año en medio de todo muy productivo a nivel musical y bueno es momento de presentar más música".

