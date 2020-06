Andrés Cepeda descubre tener aún mucho camino por delante

Andrés Cepeda llevó a cabo un fascinante ejercicio musical que ha plasmado en su nueva producción musical titulada "Trece", que contiene éxitos que ha venido presentando desde hace dos años, con colaboraciones con destacados artistas como Cali y El Dandee, Sebastián Yatra, Morat y el dúo Jessy & Joy.

Además de dichas colaboraciones, en su nuevo trabajo de estudio podemos escuchar nuevas canciones, como "Mil maneras de morir" junto a Monsieur Periné, "Te dejo ir", "Salva pantallas", "Un pacto", "Me cuesta tanto", "Para extrañarte" y su más reciente sencillo "El Equivocado", "una canción que toca muchas fibras, que se siente muy honesta, tiene un sonido que a mí me gusta mucho, que es esta mezcla de rock pop, y además viene acompañada de un video que nos ayuda a contar todavía mejor esta historia”, mencionó el cantautor colombiano Andrés Cepeda en una charla con EL DEBATE vía Zoom.

El primer lanzamiento de "Trece" fue "Te voy a amar", la colaboración de Andrés Cepeda con Cali y el Dandee en marzo de 2018. Foto: cortesía Sony Music México

Gracias a la respuesta que el público ha tenido con el sencillo "El Equivocado", Andrés Cepeda está convencido que el resto de las canciones de su nuevo álbum también llegarán a los corazones de muchas más personas, "desde que la lanzamos he recibido muy buena vibra", expresó.

"Trece" es el decimotercer álbum de estudio de Andrés Cepeda, en donde el cantautor y productor originario de Bogotá, Colombia, propone a su audiencia un recorrido por diferentes sonidos del pop, asimismo, comparte varios de los aprendizajes que tuvo al colaborar con los artistas antes mencionados.

"En este álbum, así como 'El Equivocado', hay otras cinco canciones que presento solo y que son de alguna manera el resultado de la vivencia que tuve con los artistas en la parte de las colaboraciones, yo muy intencionalmente quise invitarlos, trabajar y producir con ellos, para luego entrar al estudio y hacer la parte solista después de haberme empapado y haber oxigenado mucho con el trabajo que hicimos juntos, entonces, esa era como mi meta, invito a la gente a que exploren el álbum, van a encontrar más rock pop como éste, van a encontrar un par de boleros, un bolero ranchero muy bonito, un par de baladas muy sentidas, hay una canción así como tropical que es una de mis favoritas".

Está bien variado el álbum, en términos de que son los sonidos que he venido visitando durante mi carrera, pero puestos muy actuales y oxigenados, entre otras cosas, gracias a las colaboraciones, de las que recogí elementos muy interesantes para el resto de mi producción.

Los aprendizajes de Andrés Cepeda

Durante la charla con El Debate, el intérprete (quien tiene más de 30 años de trayectoria artística) compartió algunos de los aprendizajes al llevar a cabo las diversas colaboraciones que incluye en su álbum.

"Para ser muy específicos, con los chicos de Morat tuve una exploración muy interesante con lo que tiene que ver con la producción de las voces, de la parte vocal en las canciones, ellos manejan unas dinámicas y unas capas de voces que van sumando, que van haciendo que en ciertas partes de la letra haya una emoción bien particular y son muy buenos en hacer ese efecto, una de las cosas en las que más me fijé y aprendí mucho, además de la manera en la que estructuran las canciones, es la manera en la que trabajan las voces y eso es una cosa que van a ver de pronto aplicadas en una canción como 'El Equivocado' precisamente".

Con los integrantes de Monsieur Periné aprendió a jugar y utilizar instrumentos musicales que en su trayectoria artística no había utilizado. "Ellos tienen predilección por sonidos como el del violín o como algunos instrumentos de percusión que no son los que típicamente utilizo yo, y si no es porque tengo esa experiencia con ellos, quisa no me aproximo a esos instrumentos, gracias a eso los puedo utilizar y ahora ya sé que son recursos a los que puedo acudir cuando los necesite".

Con Cali y El Dandee experimentó lo que era incorporar un rap en la mitad de una balada muy romántica, como lo es el caso de la canción "Te voy amar".

"Con cada uno hubo unos acercamientos a unos temas muy particulares que me enseñaron cosas que además obedecían a unas inquietudes que yo tenía, que al escucharlos se me despertaban, cuando yo escuchaba su música o escuchaba a Jesse & Joy con la voz de Joy con su manera tan particular de escribir, me suscitaban deseos de hacer cosas con ellos, de ahí nace esta idea de colaboraciones", recalcó Andrés Cepeda.

Andrés Cepeda se encuentra en un punto de su carrera artística donde ha aprendido que aún tiene mucho camino por delante en la industria musical. "Yo estoy en un momento muy interesante de mi carrera, porque aunque ya tengo una madurez, estoy entendiendo también que es un buen momento para oxigenar mi cabeza y mis ideas".

Un ejercicio como el que acabo de hacer me sirve mucho y me proyecta hacia el futuro para seguir haciendo más música, uno va aprendiendo que falta mucho por aprender, y cuando uno se da cuenta de eso es porque todavía tienes mucho camino por delante.

"Yo me visualizo en un punto muy importante de mi carrera, con un álbum del que me siento muy orgulloso, creo que es un álbum robusto, un álbum que suena fresco, que suena lindo y que me va a proyectar a hacer más música, esa es mi meta final, seguir haciendo esto durante mucho tiempo y poder hacerlo, ojalá cada vez un poquito mejor".

La producción de este trabajo musical de Andrés Cepeda se realizó entre Los Ángeles, Madrid y Bogotá. Foto: cortesía Sony Music México

