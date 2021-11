Andrés Cepeda y Joss Favela dos enamorados empedernidos; unen sus voces en "Si todo se acaba"

Aunque el cantante y compositor colombiano Andrés Cepeda y el cantautor mexicano Joss Favela son de generaciones distintas, géneros musicales diferentes, de diferentes países, "de diferentes climas y paisajes, tenemos una cantidad de valores en común con lo que tiene que ver con nuestro oficio", expresó el intérprete originario de Bogotá, Colombia en una muy agradable charla con Debate.

Somos unos románticos empedernidos los dos.

Andrés Cepeda ha deleitado a sus fans; lanza su nueva canción "Si todo se acaba" junto a Joss Favela, originario del poblado Caitime, cerca de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa.

Ambos aprecian mucho una buena letra, una melodía bien desarrollada, tienen referentes musicales muy similares, "nos gustan épocas y artistas muy similares, entonces, hay una gran empatía y nos permitió no solo hacer esta canción, sino establecer una alianza para hacer más cosas a futuro".

Andrés Cepeda, uno de los grandes exponentes del pop rock en Latinoamérica, compartió que en esta ocasión tomó las letras y música de José Alberto Inzunza Favela, nombre real del compositor sinaloense, "muy propias de su estilo, muy propias de su manera de escribir y cantar, me las llevé prestadas a un mundo un poco más pop rock que es lo que hago yo y mezclamos esas dos intenciones".

Siente que quedó una canción muy poderosa, con una letra muy bonita, "el arreglo es algo que nos gusta mucho a los dos y nos remite a una de esas épocas de la música que tanto nos encanta".

"Si todo se acaba" es el segundo adelanto del decimocuarto álbum de estudio de Andrés Cepeda, una canción donde se mezcla la inspiración lírica de Joss con el pop rock del colombiano, donde se une un exquisito sonido y a su vez este tema musical explora nuevas facetas en los dos artistas.

Se trata de una balada nostálgica, trata sobre una persona que está en ese momento de lucha, donde no puede dejar ir el recuerdo de su anterior pareja y sufre por eso, se pregunta: "'si todo se acabó, ¿por qué sigues viva en mi corazón?' Y eso es una respuesta que nos da solamente la madurez y el tiempo que lo cura todo".

Joss Favela llevó a su mundo musical a Andrés Cepeda y viceversa. Foto: cortesía Sony Music México

El trabajar con Joss Favela, le ha permitido a Andrés Cepeda, adentrarse en un maravilloso universo musical, el Regional Mexicano, un género de mucha influencia en su natal Colombia. "En este caso es una música diferente a la que yo estoy acostumbrado hacer y oír, para mí es algo completamente nuevo, les soy sincero, estoy aprendiendo".

Y como parte de esta aventura, Andrés y Joss, además de la versión original, lanzarán una versión Regional Mexicana de "Si todo se acaba".

"Estoy dando mis primeros pasitos y lo hago mediante una versión de esta canción que hemos preparado junto a Joss, para explorar ese sonido, para explorar esa parte, como para irme ahora yo hacia el lado de él y tener una experiencia de aprendizaje y cuando llegas a un género nuevo, que te gusta, que te atrae y lo intentas por primera vez, es algo muy emocionante, da un poquito de vértigo, un poquito de miedo".

Pero voy de la mano de un grande que conoce muy bien su sonido, que conoce muy bien su música y que me va a guiar a dar un paseo por allí, por la música Regional Mexicana.

Con respecto a lo que será su nuevo álbum, Andrés Cepeda resaltó que hay una variedad en cuanto a sonidos; la mitad del disco es como solista y la otra parte, con fascinantes colaboraciones.

Contó que el tema "Lo que se va" a dueto con la cantante mexicana Ximena Sariñana, tiene un sonido mucho más electrónico, de sintetizadores y máquinas de ritmo, mientras que "Si todo se acaba" tiene un sonido muy tipo de los 90's, "de balada, como una power balad, hay otras canciones que tienen sonidos más acústicos, otros más pop".

Pero todo lo que tiene el disco en general, que une todas estas canciones y que siempre lo ha representado, es el tema de las historias románticas, las historias de amor y desamor, "todas esas situaciones que se dan en torno a las relaciones románticas, que esas son las historias que más me gustan a mí".

Andrés Cepeda conoció al hombre de rancho y al hombre sensible que es Joss Favela

Por otra parte, Andrés Cepeda describió a Joss Favela como una persona muy abierta y muy sincera.

Otra de las cosas que le gustó cuando lo conoció "es que me di cuenta de inmediato, que es una persona que dice lo que piensa y cree en lo que dice, es una persona que no va por ahí diciendo tonterías, dice las cosas muy sinceramente y muy de corazón cuando las siente, eso es algo que valoré mucho en él", tomando en cuenta que en la industria musical no es muy común encontrar gente sincera, de acuerdo con el cantante.

Además, pudo conocer el lado sensible de Joss: "a él las cosas que están a su alrededor de su vida, lo tocan y lo conmueven mucho, a pesar de que es un tipo de rancho, de caballos y es así rudo, fuerte, acostumbrado a la faena de la vida, al mismo tiempo es un tipo muy sensible y eso también me parece muy interesante de él y creo que eso es precisamente lo que lo hace un gran compositor, una persona muy auténtica que tiene muy cerca su corazón de su tierra".

Fue en el 2020, tras seguirle la pista al escuchar una de sus canciones interpretadas por uno de sus colegas colombianos, cuando comenzó a seguirle la pista y con ayuda de la gente de Sony Music, compañía disquera que también tienen en común, pudo contactarse con el sinaloense.

Al principio "me llamó muchísimo la atención su tan elegante manera de frasear, tanto con las letras, como con las melodías, es un tipo que es muy auténtico y combina eso con que tiene muy buen gusto, tiene una cabeza de compositor fabulosa y por eso sus temas tienen tanta cogida, por eso es tan rico poderlos interpretar".

A mediados del año pasado Andrés Cepeda, durante el encierro por la pandemia, estaba en una casa de campo "reuniendo música para este álbum y para otros proyectos que estoy haciendo".

Al lograr ponerse en contacto con Joss Favela, "le dije que estaba haciendo una canción para mi álbum y empezamos una conversación que finalmente nos trajo hasta esta canción".