Andrés García: A cuánto asciende su fortuna y a quién se la dejará cuando él falte

México. Andrés García tendría ya arreglados sus papaeles y todo en para que, llegado el momento de su muerte, su herencia pueda repartirse como él lo deseó.

Recientemente Andrés García, de 81 años de edd, ha declarado en sus redes sociales que siente que ya le queda poco tiempo de vida; "presiento que se acerca el final...", dijo, y con ello alarmó a sus fans.

Andrés García nació en Santo Domingo, República Dominicana, es hijo de exiliados españoles de la Guerra Civil Española, y se ha nacionalizado mexicano.

De acuerdo a información en varios portales de noticias, García actualizó su testamento y repartió sus bienes entre su exesposas, hijos y su amigo el actor Roberto Palazuelos, quien fungirá como albacea.

Quien no se beneficiaría con la herencia de García es su hija Andrea, de quien se ha distanciado desde años atrás y aunque ella ha buscado acercarse a él últimamente, no lo consigue; pese a que ella le ha enviado mensajes por Instagram, él no les hace caso ni responde.

Así era Andrés García cuando joven. Foto de Instagram

La fortuna de don Andrés García estaría valuada en 30 millones de pesos, tiene además tres propiedades: El Castillo, ubicado en El Ajusco de la Ciudad de México y que ha intentado vender por 5 millones de dólares; La Laguna, ubicada en la Laguna de Coyuya, y la casa llamada El Paraíso, ubicada Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero, en donde vive actualmente y que está valuada en 5 millones de dólares.

Andrés García habría decidido repartir su fortuna y bienes entre Margarita Portillo, su esposa; su hermana Rosa María García, Roberto Palazuelos, sus dos hijos Leonardo y Andrés y Vale, la madre de estos.

Según declaraciones de García, le pidió a Palazuelos que haga vale su última volutad: "Tú vas a tener que lidiar con la administración y la repartición del otro 40 por ciento, que está dividido entre Andresito, Leonardo y la mamá de ellos”. explicó el histrión.

Andrés García se ha manifestado últimamente muy delicado en su salud, padece cirrosis y aunque toma tratamiento, hay días en los que se siente fatal, lo ha confesado.

Andrés García ha actuado en alrededor de 80 películas, en unas veinte telenovelas y obras de teatro. Su carrera la comenzó cuando tenía 25 años de edad en la película Chanoc y desde entonces no paró de trabajar, sino hasta últimamente por cuestiones de salud.