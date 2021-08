Andrés García asegura que la ANDI le debe mucho dinero de regalías y pide a Hacienda que audite

México. El actor y productor mexicano Andrés García, quien tiene 80 años de edad, hace público que la ANDY le debe dinero por cuestiones de regalías y no le quiere responder, así que solicita a Hacienda que le realice una auditoría.

El famoso actor de cine, teatro y televisión en México menciona a través de un video compartido en el canal oficial de YouTube que recurrirá a las autoridades para poder cobrar el dinero de las regalías de sus películas.

Tras participar en más de cien películas a lo largo de su carrera, Andrés García debería haber recibido una buena cantidad de dinero, fruto de su trabajo en el cine mexicano, pero no ha sido así.

Por tal motivo, García, quien por ahora está retirado de los escenarios, denunció que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), no le ha pagado regalías desde hace cuatro años y le gustaría que la Secretaría de Hacienda intervenga en su caso.

El señor García señala que no ha ido personalmente a Ciudad de México para checar lo de sus regalías porque padece de la presión alta y cada vez que habla le salen con una "cosa distinta".

"¿Qué carajos está pasando con la ANDI? Señor Elías Moreno y su directiva de gente, tengo más de cuatro años que no voy a cobrar regalías personalmente. ¿Qué les parece una auditoria a la ANDI?, creo que ya se la merecen”, refiere en el video de YouTube.

Andrés García hace énfasis en que muchas de las películas y telenovelas en que ha participado se siguen retransmitiendo actualmente, motivo por el cual sus regalías deberían ser buenas, pero no se las han hecho llegar y le parece injusto.

En una ocasión que llamó a la ANDI le respondieron que tenía 22 mil pesos, luego le indicaron que eran 4 mil, por eso se mostró molesto y le gustaría que Hacienda interviniera sobre el manejo de su dinero.

"Esto es vergonzoso, no me estoy muriendo de hambre y no soy ningún pendejo como lo son ustedes, se los digo en su cara, ahora den la cara ustedes, Elías Moreno da la cara y habla con mis abogados”, expresa molesto el actor de telenovelas como Tú o Nadie, donde actuó con Lucía Méndez.

Y sobre el tema del señor Andrés García, hasta el momento la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) no ha emitido ningún tipo de información o comunicado en sus redes sociales.