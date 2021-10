México.- Para nadie es un secreto que Andrés García es uno de los personajes del medio artístico que tuvo amoríos con diferentes celebridades, pero en esta ocasión reveló que después de tener una relación sentimental con Anel Noreña, él la ayudó para que se casara con José José.

En su canal de YouTube, don Andrés dedicó gran parte de su último video de preguntas y respuestas a exponer cómo fue su relación con Noreña, después de que sus seguidores le preguntaran si la actriz había sido una de sus conquistas.

“Anel me dijo, mira papacito, tú tienes cientos de mujeres, y yo me la paso muy bien contigo, pero yo quiero un hombre para mí, ayúdame, yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo y que yo sé que lo voy a agarrar y me voy a casar con él’”, contó García asegurando que la persona en cuestión era “El Príncipe de la Canción”.

Y añadió: “(Le respondí) ¡cómo no!, con tal de que seas feliz, yo te lo presento, se lo presenté y efectivamente, se casó con él, creo que fueron muy felices un tiempo, después José y ella se divorciaron, pues por las cosas que pasan, me imagino, entre todas las parejas, pero ¿qué sucede?, José se casa con la ‘Kikis’ Herrera Calles, me imagino, después de la separación de Anel”.

Andrés García confiesa que dejó libre a Anel Noreña para que fuera feliz con José José. Foto: Agencia México

Sin embargo, la relación entre José y Natalia ‘Kiki’ Herrera Calles no prosperó, y a los 18 meses llegó su divorcio, por lo que Anel nuevamente recurrió a García para acercarse al intérprete de “Almohada”.

“Pero José estaba haciendo show en la Terraza Cassino. (Le comenté) vente Anel , vamos a ver ¿qué se puede hacer?... y cuando termina José y se va a despedir (me dice) ‘Andrés nos vemos en los camerinos’, le digo ‘espérame José, te traigo un regalo sorpresa, ahora espero que te guste la sorpresa”, relató el actor.

Finalmente, ese reencuentro entre los artistas prosperó y volvieron a unir sus vidas. “Le dije ‘¿Te acuerdas de mi amiga Anel?… ¿Cómo no me voy a acordar?, le da un beso y un abrazo, y ahí los deje en el escenario, yo me fui a mi mesa y él se fue con Anel detrás de las bambalinas y se volvieron a casar”.

La pareja llegó al altar en mayo de 1976, muchos años después de que Andrés García hizo que se reunieran por primera vez. Después de 15 años y dos hijos, se divorciaron debido a que Anel no soportó los excesos del cantante.