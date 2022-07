Andrés García confiesa que ha pensado en atentar contra su vida y cómo lo ha superado

México. El actor Andrés García revela en entrevista con la revista TVyNovelas que ha pensado en atentar contra su vida: "He querido suicidarme”, además acepta que su situación personal y de salud no es muy buena.

Andrés García, de 81 años de edad, recientemente fue diagnosticado con una enfermedad que pone en peligro su calidad de vida, también lo expone a la muerte.

El señor García señala que el proceso que enfrenta ante sus enfermedades es duro y alguna vez ha cruzado por su mente atentar contra su vida.

"Sí pasó varias veces por mi cabeza, y si me preguntan cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme matando cabr…, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos", refiere el protagonista de películas como Chanoc.

Andrés García en sus años de juventud. Foto de Instagram

"Me ha pasado de todo y ojalá siga siendo el consentido de Dios, a ver si no se le acabó la paciencia. La verdad, sí me he sentido muy mal, pensé que no la contaba", menciona el actor acerca de su salud.

Andrés García, protagonista de telenovelas como Tú o Nadie, El cuerpo del deseo y El magnate, ha compartido en varias entrevistas que padece cirrosis y eso lo ha debilitado demasiado, aunque está en tratamiento.

Al programa De primera mano dijo: "Margarita (su mujer) dice que estoy bien, pero ayer yo me estaba muriendo, muriendo, enserio. Los doctores siempre me decían que le bajara a mis parrandas porque me podía dar cirrosis, y la cirrosis mata."

García, quien radica en Acapulco, Guerrero, México, lamenta no haberse cuidado años atrás como se lo pidieron los doctores; fueron años en su vida en que andaba de parranda en parranda y estas duraban hasta dos días seguidos, recuerda.

El señor García también ha hecho público que está perdiendo la memoria, sufre alucinaciones y le dan pocas esperanzas sobre su estado de salud, por eso ha pensado en el suicidio, señala.

Andrés García cuenta con el apoyo de su pareja, Margarita Portillo, quien está al pendiente de darle su medicina, alimentos y le hace compañía sobre todo.